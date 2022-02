Reforço do Sevilla, Martial revela que recusou ofertas de dois gigantes da Europa

O atacante francês Anthony Martial, revelou que rejeitou Barcelona e Juventus para assinar com o Sevilla na janela de transferências de janeiro.

Martial passou os últimos sete anos de sua carreira em Old Trafford, mas o técnico interino do United, Ralf Rangnick, revelou que o atacante estava ansioso para se transferir para outro clube devido à falta de oportunidades na primeira metade da temporada 2021-22.

Os Red Devils fecharam um contrato de empréstimo de curto prazo com o Sevilla para Martial em janeiro de 2022, com o jogador de 26 anos optando pelo Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan, apesar do interesse de Barça e Juve.

"É verdade. A Juventus tentou contratar-me", disse ao Diario de Sevilla. "Estava conversando com meu empresário e disse que preferia ir para o Sevilla. Era a melhor opção para mim e minha família. O FC Barcelona conversou com meu empresário. Mas, como disse, falei com o meu agente e disse-lhe: 'A minha prioridade é o Sevilla'. E quando digo algo a alguém, não mudo, mantenho a minha palavra"

Mais artigos abaixo

O atacante francês também admitiu ter recebido uma redução salarial para se juntar ao clube até ao final da temporada, pois destacou a importância de garantir um papel de destaque em campo.

"Tanto o Sevilla como eu fizemos um esforço para que eu pudesse vir", acrescentou. "Tenho menos salário, mas também sei que pagar meu salário é um esforço para o clube. Então, nós dois fizemos um esforço. Mas sei que esse esforço será bom para ambas as partes."