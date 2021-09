Reforço do Real Madrid tinha o sonho de jogar no... Barcelona!

Segundo ex-dirigente do Bayern, Alaba tinha o Camp Nou, e não o Santiago Bernabéu, como grande objetivo

Não é algo inédito no futebol sonhar em jogar em um clube e, por acaso do destino, acabar na verdade vestindo as cores de seu arquirrival. Acontece em todo o mundo. Mas quando os clubes em questão são Real Madrid e Barcelona, a histórica rivalidade acaba chamando sempre um pouco mais da atenção.

E foi o caso de David Alaba, o polivalente e excelente austríaco de 29 anos, que ao longo de praticamente uma vida no Bayern de Munique jogando em alto nível resolveu deixar a Alemanha para firmar vínculo com os merengues da capital espanhola – após decidir não renovar contrato com o clube bávaro.

Quem acabou “entregando” Alaba foi Uli Hoeness, que além de ídolo do Bayern foi presidente do clube na época em que o defensor austríaco estava na Allianz Arena. Em entrevista à rádio Bayern 1, Hoeness afirmou que Alaba o confidenciou que tinha o sonho de, um dia, jogar pelo... Barcelona!

“Uma vez o Alaba me disse o seguinte: o meu sonho é jogar no Barcelona. Eu perguntei a ele se queria negociar com o presidente ou com um administrador de crises financeiras”, complementou o alemão, fazendo ironia com o estado das finanças do clube catalão – que dentre outras coisas acabou resultando na saída de Lionel Messi para o PSG, além do empréstimo de Griezmann para o rival Atlético de Madrid.

Ainda em tom de crítica às finanças barcelonistas, Hoeness sacramentou dizendo que o clube catalão “não é um modelo” a se seguir.