Reforço do Palmeiras, Matheus Fernandes resume passagem pelo Botafogo

O meio-campista agradeceu a oportunidade dada pelo Glorioso e afirmou: “tive mais alegria do que tristeza”

Anunciado nesta quarta-feira (19) como reforço do Palmeiras, Matheus Fernandes escreveu uma última mensagem para o Botafogo e sua torcida.

Através das redes sociais, o meio-campista, revelado na base alvinegra, relembrou momentos especiais e disse ter tido “mais alegrias que tristezas”.

‘O sentimento é de agradecimento ao Botafogo . O clube que ainda adolescente confiou em mim. No Botafogo pude realizar sonhos. Títulos na base do clube e na Seleção Brasileira. Em quase 90 jogos vestindo essa camisa fui campeão carioca, joguei uma Libertadores com 18 anos e ainda marquei meu primeiro gol como profissional. Com certeza tive mais alegria do que tristeza. São momentos que vou levar para sempre!”, escreveu em sua conta de Instagram.

Matheus Fernandes assinou por cinco anos com o Palmeiras, que pagou cerca de R$ 15,5 milhões pelo agora ex-botafoguense.