Reforço do Liverpool sob o comando de Arne Slot ainda não estreou na Premier League: "Ele precisa estar muito confiante"

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, deu uma atualização sobre a recuperação de Giovanni Leoni. O italiano sofreu uma grave lesão no joelho em sua estreia no ano passadoe não voltou a jogar desde então. Iraola reconhece que houve um atraso na recuperação, mas espera tê-lo de volta aos treinos em novembro.

Leoni, de 19 anos, foi contratado junto ao Parma no verão de 2025. O jovem zagueiro, que também atua como lateral-direito, havia impressionado tanto por lá que o Liverpool aceitou pagar 35 milhões de euros, mais bônus, por ele.

O então técnico Arne Slot promoveu a estreia de Leoni em 23 de setembro de 2025, no duelo contra o Southampton pela Copa da Liga Inglesa. Aos 81 minutos daquela partida, tudo deu errado para o jogador, que rompeu o ligamento cruzado, entre outras lesões, em uma disputa de bola.

Mais de um ano depois, Leoni ainda não conseguiu voltar a treinar com o grupo, mas Iraola espera que isso mude em breve. "Está demorando mais do que gostaríamos", admite o espanhol.

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"O plano era que ele treinasse com a equipe durante a última pausa para jogos de seleções, mas provavelmente isso só vai acontecer na próxima. Então perdemos um mês."

"Eu não estava aqui quando Giovanni se machucou, mas conversei com a equipe médica. Não foi apenas uma ruptura do ligamento cruzado, foi uma lesão grave. Muitas outras partes do joelho dele também foram lesionadas."

Iraola não quer apressar o retorno de Leoni. "Ele precisa estar muito confiante. O processo de reabilitação deve ser conduzido com muito cuidado, e queremos garantir que, quando ele voltar a treinar com a equipe, continue em forma."

"O plano agora é que ele se junte ao grupo na próxima pausa para jogos de seleções. Não falta muito, mas é um pouco mais do que esperávamos", conclui Iraola. O Liverpool terá uma difícil partida fora de casa contra o Brentford na tarde de sábado.



