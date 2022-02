Reforço do Inter, Fabrício Bustos quer receber salários atrasados antes de embarcar para o Brasil

O Inter vai ter que esperar mais alguns dias para poder contar com o lateral direito Fabrício Bustos, de 25 anos. O jogador, que já tem pré-contrato assinado com o clube, não quer se desligar do Independiente-ARG sem antes receber os três meses de salários atrasados, além de outras pendências que o clube lhe deve, o que gira em torno de trezentos mil dólares.

Com o contrato acabando em junho deste ano com o Independiente, o lateral Fabrício Bustos já assinou um pré-contrato com o Inter para entrar em vigor no segundo semestre deste ano. Porém, a direção colorada está negociando com o clube argentino a liberação antecipada de Bustos, para que ele se apresente na primeira quinzena de fevereiro.

Mais artigos abaixo

Na negociação, o colorado vai pagar quatrocentos e cinquenta mil dólares pela liberação imediata de Bustos, além de quitar uma antiga dívida de novecentos mil dólares, referente à transferência do zagueiro Cuesta para o colorado em 2017.

Enquanto não acerta a sua liberação junto ao Independiente, Fabrício Bustos segue treinando em separado dos demais jogadores do grupo.

O contrato com o Internacional será de três temporadas, com uma renovação automática por mais um ano, caso atinja a meta de 65% de aproveitamento durante o contrato.