Exclusivo! Reforço do Botafogo, Lecaros se empolga com chance no clube: "time de muita tradição"

Jovem atacante falou da expectativa de chegar ao Alvinegro e poder disputar um jogo no Maracanã

De olho no futebol sul-americano, o Botafogo anunicou a contratação de Alexander Lecaros, meia-atcante de 20 anos que foi revelado pelo , do . A Goal.com bateu um papo exclusivo com a jovem promessa que se mostrou bastante empolgado para vestir a camisa alvinegra.

"O é um time de muita tradição, que sempre brigou por coisas grandes, importantes em todos os torneios e este ano não pode ser diferente disso. Estou ansioso, desde que saiu(o anúcio) os torcedores não param de me mandar mensagens nas redes sociais e isso é muito bom, espero que seja um grande ano para mim e para o clube, com a mentalidade de buscar coisas importantes".

Baixinho e muito veloz, Lecaros se descreveu como um jogador que vai para cima do adversário e sempre busca o um contra um.

"Acredito que essa é a minha virtude, o um contra um, a velocidade, buscar o drible. Eu jogo pelo lado esquerdo ou direito, é onde o meu desempenho é melhor. Vou dar o melhor de mim em cada treino, partida. Quero me adaptar logo ao clima, ao jogo, que é muito rápido e vamos ver as coisas que vão acontecer".

Lecaros afirmou que acompanha muito o futebol brasileiro e vibrou com a oportunidade de jogar no Maracanã.

"Sempre foi meu sonho jogar no Maracanã, então poder pisar lá vai ser incrível, sempre me gostou muito também o futebol brasileiro, os jogadores do sempre me chamaram muito a atenção. Ultimamente estive vendo vídeos do Rio de Janeiro, é uma cidade linda. Ano passado fui ao Brasil, jogar a contra o , e tudo me pareceu muito bonito também".

Alexander Lecaros assinou com o Botafogo por dois anos, o peruano vai passar as festas de final de ano com a família e deve desembarcar no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 5 do próximo mês.