Reforço brasileiro do Arsenal impressiona com boa atuação e gol - que poderia não valer

Gabriel Magalhães foi eleito o melhor jogador da partida logo em seu primeiro jogo na Premier League

A estreia de Gabriel Magalhães na Premier League não poderia ter sido melhor. Gol, clean sheet, recordes para um estreante no futebol inglês, o prêmio de melhor jogador da partida e, de quebra, elogios do treinador Mikel Arteta.

Na manhã deste sábado, 12, o Arsenal visitou o Fulham e venceu sem susto por 3 a 0, em jogo válido pela primeira rodada da Premier League 2020/21. Foi a primeira partida do zagueiro brasileiro de 22 anos desde março, quando a foi paralisada pela pandemia de coronavírus.

"Ele não disputou nenhuma partida nos últimos seis meses, então chegar aqui e jogar na Premier League depois de apenas três ou quatro dias com o grupo é um grande desafio", disse o treinador dos Gunners à BBC Sports após o jogo.

"O garoto mostrou muito caráter e o que ele pode fazer. Ele ainda pode melhorar muito, mas ele teve um jogo realmente muito bom", completou Arteta.

(Foto: Reprodução/Twitter )

Gol poderia ser anulado

Logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, Willian cobrou escanteio e Gabriel cabeçou e anotou o seu primeiro gol como jogador do Arsenal. Porém, o lance foi checado no VAR antes de ser validado.

O cabeceio do brasileiro teve um leve desvio em seu ombro e, até a temporada passada, o lance teria sido inválidado, com a arbitragem anotando mão na bola. A regra gerava muita controvérsia e foi alterada para o início da campanha de 2020/21.

Recordes para um estreante na Premier League

Gabriel foi muito participativo em seu primeiro jogo, o que lhe rendeu três recordes para um jogador em seu primeiro jogo de Premier League. Confira: