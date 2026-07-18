Refeições infantis e jejum... Uma dieta especial por trás do brilhantismo de Olmo na Copa do Mundo

Dani Olmo continua apresentando um desempenho excepcional com a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, depois de chegar ao torneio em sua melhor forma física da temporada, graças a um rigoroso programa nutricional e físico elaborado em conjunto com sua equipe especializada.

Uma reportagem do jornal espanhol “AS” revelou detalhes do plano seguido por Olmo para atingir o auge de sua preparação física — plano esse que o levou a repetir o que fez na Eurocopa, depois de ter começado a competição anterior como reserva antes de se tornar um jogador titular e decisivo, o mesmo cenário que se repete na Copa do Mundo, onde ele se tornou uma das principais cartas do técnico Luis de la Fuente, depois de dar mais dinamismo ao ataque e chegar aos Estados Unidos em seu melhor momento do ano.

Javier Fernández Leguero, nutricionista que trabalha ou já trabalhou com vários astros do futebol, entre eles Eduardo Camavinga, Mariona Caldentei, Gini Hermoso, Tony Martínez, Tiago Almada e David Soria, um aspecto desse plano, explicando que Éric García foi o elo de ligação entre ele e Olmo.

Legero disse: “Tudo começou graças a Garcia, com quem trabalho há quatro temporadas. Ele contou ao Dani sobre o assunto, e ele me ouviu. Começamos a trabalhar com ele em sua última temporada na Alemanha e, desde que se transferiu para o Barcelona, passamos a trabalhar juntos de forma contínua e com total dedicação”.

E acrescentou: “Analisamos os resultados dos exames de sangue dos jogadores e, a partir daí, planejamos toda a temporada. Este ano, tudo em relação ao Dani foi direcionado para a Copa do Mundo. Mas isso não depende só de mim; o restante da equipe e a família dele o apoiam, e isso é fundamental”.

E continuou: “Tudo é feito com muita precisão, monitorando as necessidades de cada jogador e identificando os alimentos que podem prejudicá-lo ou beneficiá-lo. Também mantemos contato com o preparador físico para que tudo esteja em harmonia e seja compatível”.

O nutricionista destacou que uma das principais mudanças na dieta de Olmo foi a “redução da ingestão de glúten”, sem eliminá-lo completamente — uma medida já adotada por vários astros, como Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitić, Marcos Llorente, Novak Djokovic e Anthony Joshua.

Lejero explicou: “Reduzimos o glúten devido ao seu efeito inflamatório, pois ele aumenta a probabilidade de lesões e afeta negativamente o processo de recuperação muscular”.

Ele também revelou que Olmo incorporou o “jejum” ao seu programa, com o objetivo de reduzir os riscos de lesões, embora não com o mesmo rigor com que alguns de seus colegas, como Marcos Llorente e Alex Grimaldo, praticam o jejum intermitente.

Ele disse: “Adotamos o jejum nos dias em que a intensidade dos treinos é menor, quando a carga física diminui. Isso ajuda o corpo a otimizar o uso de energia no momento em que ele realmente precisa”.

E acrescentou: “Observamos um aumento na massa muscular, uma redução nas taxas de lesões e uma melhora significativa no desempenho. Ao analisar cada partida, constatamos que a evolução foi gradual e contínua”.

Legero também revelou um dos segredos do programa alimentar, dizendo com um sorriso: “Temos alguns segredos que não podemos revelar todos, mas posso falar sobre um deles. Usamos refeições que contêm purê de arroz, semelhantes às que as mães preparam para bebês”.

E acrescentou: “Misturamos o purê de arroz com proteína e leite para preparar uma refeição que auxilia na recuperação durante a noite, especialmente no plano muscular. Costumamos usá-la quando os jogadores passam por partidas consecutivas, pois organizar o processo de recuperação da maneira correta é extremamente importante, e dessa forma conseguimos alcançar esse objetivo”.

A reportagem concluiu destacando que esse programa ajudou Olmo a chegar à Copa do Mundo em sua melhor forma física, ressaltando que seus dois passes decisivos, especialmente a jogada em dupla com Pedro Porro contra a França, não passam de uma parte visível do quadro, já que os números indicam que ele ocupa o sexto lugar entre os meias-atacantes em termos de média de distância percorrida por partida, com 9,4 quilômetros, atrás do líder Martin Ødegaard, cuja média é de 10,04 quilômetros.

Além disso, Olmo ocupa o quinto lugar na média de acelerações, com 190,5, confirmando sua posição como um dos jogadores mais importantes de Luis de la Fuente, exatamente como foi no Campeonato Europeu, depois de ter demonstrado paciência até chegar a hora de brilhar, com base em um plano específico para a Copa do Mundo.