Reestreia de Robben na Holanda tem lesão, decepção e aposentadoria repensada

O eterno ídolo do Bayern de Munique voltou a jogar após mais de um ano longe dos gramados, mas só teve motivos a lamentar

O domingo de 13 de setembro de 2020 começou especial para Arjen Robben, que após 16 anos voltava a vestir a camisa do Groningen, equipe que o revelou na , para enfrentar o Eindhoven, o primeiro grande clube que defendeu antes de fazer história Europa afora. Entretanto, o retorno aos gramados foi cercado de decepções e coloca em dúvida até mesmo o prosseguimento de sua carreira no futebol profissional.

Robben ficou em campo por apenas meia hora e foi substituído após sentir uma lesão na virilha, sem nem mesmo ter tido a oportunidade de arriscar uma finalização. Tamanha foi a decepção do veterano, que ele sequer ficou no Hitachi Capital Mobility Stadion até o apito final: desceu para os vestiários e, após tomar banho, rumou direto para a sua casa. O Groningen foi derrotado por 3 a 1 pelo PSV no duelo válido pela primeira rodada da holandesa.

Antes deste seu retorno ao Groningen, o último jogo oficial de Robben havia sido no longínquo maio de 2019, ainda pelo de Munique. Após conquistar aquela final de Copa da sobre o , o habilidoso ponta – que também teve passagens por , e seleção holandesa – anunciou sua aposentadoria após dez temporadas vestindo a camisa do gigante bávaro. Cerca de um ano depois, contudo, passou a cogitar um retorno aos gramados e chegou até a ser especulado no Botafogo. Entretanto, acabou optando por voltar às suas origens.

O problema é que a decepção nesta reestreia com o Groningen já levantou até mesmo dúvidas sobre o prosseguimento de Robben, hoje com 36 anos, no futebol profissional. Logo após a derrota, o técnico da equipe alviverde, Danny Buijs, relatou um Robben extremamente decepcionado e não soube dizer se o veterano craque seguirá atuando na equipe.

“Eu não falei com ele depois do jogo. Ele estava muito desapontado e foi para casa. Ele foi obrigado a sair de campo no primeiro tempo, então acho que entendo por que ele não ficou até o fim do jogo. Ele deve ter tomado um banho e ido para casa”, disse o comandante.

“Entendo completamente o sentimento dele. Ele trabalhou muito duro e fez de tudo para estar aqui, então é difícil e frustrante para ele”, seguiu Bruijs, que pôs em dúvida o futuro de Robben ao ser perguntado sobre a possibilidade de o jogador ter se arrependido de arriscar uma retomada na carreira.

“Eu não sei, não posso falar nada sobre isso. Eu ainda não conversei com ele, mas no geral você sabe que a notícia é ruim quando uma lesão chega de forma tão dura assim”.