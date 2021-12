Reestreia de Daniel Alves no Barcelona é elogiada: 'Um veterano, mas joga com a ilusão de um jovem'

Indicado recentemente para o time do ano do prêmio The Best, da FIFA, Daniel Alves finalmente reestreou por seu antigo clube. A partida aconteceu na última terça (14), contra o Boca Juniors, em um amistoso em homenagem a Maradona.

Longe dos gramados desde agosto, quando deixou o São Paulo ao final das Olimpíadas, o lateral mostrou que está em ótima forma, e ficou em campo durante os 90 minutos da partida. Mais do que isso, Dani foi o destaque do Barça.





A atuação foi elogiada pelo Jornal Mundo Deportivo, que classificou o veterano como uma “contratação de rendimento imediato”. Sem tempo para adaptação, Dani começou logo na equipe titular, e além de fazer bem o papel defensivo, ainda se destacou com orientações aos colegas mais jovens.





Mais artigos abaixo

A partida terminou empatada em 1x1 e foi para a decisão de pênaltis. O brasileiro foi o primeiro a bater, convertendo a cobrança para os catalães, que ainda assim terminaram derrotados.





A estreia formal terá que aguardar mais, já que Dani aguarda a chegada de janeiro para poder disputar partidas oficiais pelo clube.