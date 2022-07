Reestreia de Balbuena pelo Corinthians depende de treinos com o time e liberação no BID

Jogador chegou ao Corinthians para reforçar o elenco de Vítor Pereira para o restante da temporada de 2022.

O Corinthians anunciou a volta de Fabián Balbuena na manhã desta segunda-feira. O zagueiro que pertence ao Dínamo de Moscou chega ao clube por empréstimo de uma temporada, graças ao anexo 7º do documento de Regulação do Status e Transferências de jogadores (RSTP), também conhecida como a "cláusula da guerra”.

Balbuena está no Brasil desde a tarde da última sexta-feira, quando desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O zagueiro começa a trabalhar com seus companheiros e com Vítor Pereira no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira.

O Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira, quando recebe o Coritiba, na Neo Química Arena. A presença de Balbuena não está descartada, mas o paraguaio ainda precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) para, ao menos, estar no banco de reservas.

O zagueiro vem de uma boa temporada na Rússia. No Dínamo, fez 31 jogos e anotou três gols. A sua última partida foi em um amistoso contra o Rubin Kazan, no último dia 5 de julho. Sendo assim, Balbuena segue com ritmo de jogo.

A tendência é do zagueiro paraguaio estrear pelo Corinthians no final de semana. O clube do Parque São Jorge encara o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno, no domingo. Até lá, o Corinthians deve realizar treinos na terça, quinta, sexta e sábado.