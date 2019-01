Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Os dois construíram uma amizade grande desde a época de Arsenal, e após 11 anos voltam a trabalhar juntos

Cesc Fábregas está a detalhes de ser anunciado como reforço do Monaco, onde ele poderá se reunir com Thierry Henry, amigo e ex-companheiro de Arsenal.

O francês atualmente é o treinador da equipe que disputa a Ligue 1 e revelou, recentemente, que se comunica com o meio-campista espanhol “a cada um ou dois dias” desde a sua saída do Arsenal, há 11 anos.

Como não vinha recebendo muitas chances no Chelsea desde a chegada do técnico Maurizio Sarri, a opção pelo Monaco esteve longe de surpreender: a relação entre ambos é especial há mais de dez anos.

Além dos laços pessoais e de amizade, eles também compartilham o mesmo empresário, Darren Dein, o homem que lhes ajudou nas maiores transferências de suas respectivas carreiras.

Dein é a figura mais importante desta relação. Padrinho no casamento de Henry, ele também representa o francês de forma comercial. A decisão de sair do Arsenal, em 2007, foi em parte tomada após a saída do pai do agente, que deixou o então técnico Arséne Wenger sem o seu goleador.

(Foto: Getty Images)

Fábregas mesmo chegou a admitir que poderia ter ficado desestabilizado com a saída de seu amigo naquela época. Entretanto, o espanhol tornou-se capitão dos Gunners e até deixar o Arsenal, em 2011, foi um dos maiores líderes da equipe.

A adoração que Fábregas tem por Henry fica evidenciada também através de entrevistas antigas, quando nomeou o francês como o segundo melhor jogador com quem atuou – atrás apenas de Lionel Messi.

(Foto: Getty Images)

Neste reencontro, a esperança de ambos será tirar o Monaco da zona de rebaixamento na Ligue 1 francesa. A chegada de Fábregas promete adicionar uma dose decisiva de criatividade no meio-campo, e inspiração não vai faltar: afinal de contas, ele estará sob o comando de um de seus melhores amigos e maiores ídolos.