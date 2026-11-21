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Bruno Fernandes e Ermedin Demirovic podem jogar pelo Milan. Esse, ao menos, seria o plano de Markus Krösche.

Embora ainda nem tenha assumido oficialmente um cargo no Milan, Markus Krösche já estaria trabalhando em duas contratações de peso. Segundo a imprensa italiana, o futuro diretor esportivo está de olho tanto em Bruno Fernandes, do Manchester United, quanto em Ermedin Demirovic, do Stuttgart.

Segundo o Corriere dello Sport, Krösche já estaria preparando a contratação de Fernandes para o inverno. O capitão do United, cujo contrato termina no verão, estaria aberto a uma transferência e também consideraria voltar a trabalhar com o técnico Ruben Amorim.

O contrato de Fernandes, porém, prevê a opção de prorrogação por mais um ano. Além disso, Mauricio Pochettino, novo treinador dos Red Devils, que mais uma vez atravessam uma crise, deixou claro recentemente: "Bruno é nosso capitão e um jogador importante." O jogador de 32 anos havia chegado a se desentender com Michael Carrick, antecessor de Pochettino.

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Depois, surgiram rumores de que Fernandes havia suspendido por completo, por enquanto, as conversas sobre um novo contrato. Em vez disso, ele queria esperar para ver como começaria a relação de trabalho com Pochettino, segundo o tabloide inglês Sun.

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Milan também mira Ermedin Demirovic?

A principal prioridade do Milan para o inverno, porém, seria a contratação de um novo atacante. Segundo o Tuttosport, Demirovic surgiu como uma alternativa mais barata a Endrick, do Real Madrid, e Nicolo Tresoldi, do Club Brugge. Os dois custariam cerca de 70 milhões de euros e são associados aos rossoneri há mais tempo.

O contrato de Demirovic com o Stuttgart, às margens do rio Neckar, vai até 2028, e não há sinais de renovação no momento. Até porque vários outros contratos no Stuttgart terminam naquele mesmo verão , e alguns têm prioridade maior. Isso daria ao Milan otimismo para negociar um bom acordo. Além disso, Krösche mantém excelentes contatos na Bundesliga por sua trajetória profissional, depois de deixar o Eintracht Frankfurt por vontade própria há apenas algumas semanas.

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Por que houve rumores sobre Ermedin Demirovic no verão?

No verão, em meio à contratação milionária de Dzenan Pejcinovic, persistiram os rumores de uma saída de Demirovic , que foi associado ao Galatasaray, de Istambul. O bósnio, porém, decidiu ficar e, desde então, tem jogado mais do que o reforço, que até agora não conseguiu se destacar.

Além do Milan e do clube turco, que continua interessado, equipes da Premier League também estariam acompanhando a situação do jogador de 28 anos.