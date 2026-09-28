Reebok sinaliza grande retorno ao futebol com o lançamento da chuteira Sidewinder 26 Elite

A Reebok está oficialmente fincando sua bandeira de volta no cenário de elite do futebol com o lançamento da Sidewinder 26 Elite FG. A chuteira de alto nível para gramado natural é projetada especificamente para jogadores que atuam no mais alto patamar do jogo moderno, combinando tecnologia de ponta com durabilidade leve.

Para marcar o início desta nova era, a Reebok reuniu uma impressionante lista de talentos globais, liderada pelo atacante do Beşiktaş Dušan Vlahović, pelo defensor do Como Trevoh Chalobah e pela goleira em ascensão Kayla Rendell.

No centro da Sidewinder 26 Elite FG está sua placa Vestamid, desenvolvida para oferecer durabilidade leve e suporte estrutural sob os pés sem adicionar volume desnecessário. O solado apresenta o sistema Deadly Strike, que combina a aderência do pé de apoio da tecnologia Shooting Brake com o retorno de energia do pé de chute da Power Unit.

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Combinado com travas especializadas Sidewinder, o conjunto oferece tração direcional precisa para movimentos explosivos, cortes rápidos e controle de bola em espaços curtos sob pressão. No cabedal, a Reebok utiliza um material premium de microfibra combinado com um tratamento de aderência SupraSkin para garantir um primeiro toque limpo e condução de bola confiável.

A chuteira conta com fechamento clássico por cadarço e perfil de cano baixo, construída com língua e colarinho de knit adaptável que envolvem o pé. Essa configuração cria uma sensação firme e sem distrações, que se move naturalmente com o jogador, proporcionando estabilidade ao pressionar, mudar de direção ou proteger a bola dos defensores.

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O sérvio Dušan Vlahović lidera a lista de atletas da chuteira, confiando em seu design responsivo para sustentar sua finalização clínica e seu estilo de jogo físico. Vlahović disse: "A Sidewinder 26 Elite FG me dá a confiança para finalizar com precisão, potência e total intenção em todos os momentos. Ela foi feita para controle sob pressão e resposta explosiva, é nisso que eu confio para render no meu melhor."

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O zagueiro Trevoh Chalobah se junta a ele na lista, acrescentando compostura defensiva à nova linha de futebol da Reebok. O retorno da marca também destaca representação em todo o campo com a contratação da goleira Kayla Rendell: "Tenho orgulho de me juntar à Reebok em um momento tão empolgante, com a marca retornando ao futebol.

"Dá para sentir a energia por trás do que está sendo construído. Estou ansiosa para fazer parte de um grupo que impulsiona o jogo adiante enquanto permanece enraizado em sua origem." Com tecnologia de alta especificação e o apoio de atletas de elite, a Sidewinder 26 Elite FG sinaliza uma declaração forte e séria da Reebok em seu retorno aos gramados.

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