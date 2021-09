Redução de 40% do salário e compra engatilhada: os bastidores da volta de Griezmann ao Atlético

Todos os detalhes da volta do atleta ao clube de Madrid; as três partes da negociação acabaram em situações positivas; veja os detalhes

Como estão as condições de contratação de Antoine Griezmann? Como funciona exatamente a sua transferência para o Atlético de Madrid?

Que dinheiro receberá o FC Barcelona pela operação? Quais valores Antoine cobrará da equipe de Madrid? Todas essas perguntas têm sua resposta.

Como a Goal apurou em primeira mão, consultando e contrastando as informações com fontes de ambos os clubes, essas são as chaves para a 'Operação Griezmann', que levou ao retorno do francês ao Atleti.

Um corte drástico no salário

Para se adequar aos parâmetros financeiros do Atlético de Madrid e não desencadear a massa salarial do clube, Antoine Griezmann concordou em baixar de forma drástica o salário que recebia no FC Barcelona. Quando o Barcelona lhe disse que ele poderia ir embora, o francês foi direto. Eu não criaria problema, seria um profissional e não faria nenhuma declaração alarmante contra a decisão do clube. Em troca, Griezmann pediu ao Barcelona que não escolhesse um time, pois queria ir apenas para o Atlético de Madrid. Para isso, Antoine abriu mão de 40% do salário que recebia por contrato no Barça. Um grande esforço para chegar ao Atleti. Recorde-se que, se tivesse continuado esta temporada na caixa culé, Antoine teria recebido 26 milhões de euros (R$ 160,69 milhões) brutos, sem contar os prémios em variáveis.

As condições da transferência

Atlético e Barcelona chegaram a acordo sobre um empréstimo até 30 de junho de 2022, com opção que pode ser estendida por mais uma temporada, desde que ambos os clubes concordem. A equipa do rojiblanco encarrega-se do processo do francês, cujo salário foi reduzido em 40%, mas ao contrário do que é publicado em alguns meios de comunicação, não paga ao Barça qualquer empréstimo para Antoine. Ou seja, o Barça não recebe dinheiro pela transferência. Nem no primeiro ano, nem no segundo.

Cessão e compra subsequente

O Atlético de Madrid concorda em pagar ao FC Barcelona, quando começa a segunda temporada por empréstimo. Agora, essa compra está condicionada a Antoine jogar 50% das partidas oficiais que o clube do colchão tem que disputar. Ou seja, a compra não é obrigatória. Se Antoine jogar menos de 50% dos jogos, o Atlético não paga nada. E se ultrapassar esse número de jogos, o Atlético concorda em pagar ao clube do Barça um valor que, com as variáveis ​​incluídas, ascenderia os 40 milhões de euros (R$ 247,22 milhões).

O "sacrifício" do Barça

No último minuto, a equipe do Barça conseguiu salvar um dos maiores gastos do time e conseguiu "tirar" Griezmann. Com essa decisão, ele conseguiu aliviar um pouco mais sua agredida economia, que registrou mais de 400 milhões de euros (R$ 2472,18 bilhões) em prejuízos no ano passado. A saída de Antoine permite ao clube economizar o salário do francês. E, além disso, lança as bases da possibilidade de arrecadar mais 40 milhões em duas temporadas. Não é um grande negócio, mas pelo menos reduz as perdas econômicas causadas pela contratação dos franceses por 120 milhões (R$ 741,65 milhões).

Solução de três vias

Atlético de Madrid, FC Barcelona e Antoine Griezmann fecharam as negociações contra o relógio pensando que haviam encontrado uma solução magnífica para as três partes. Griezmann queria atuar no rojiblanco de novo e coçou bem o bolso para conseguir; O Barcelona precisava se livrar de seu recorde para ter mais margem salarial e o Atlético de Madrid esperou até o último minuto para completar uma contratação impensável em condições verdadeiramente vantajosas.