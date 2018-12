Redes sociais de Pogba iniciam contagem regressiva para misterioso anúncio

Volante francês agitou as redes e deixou o mistério no ar; o que será?

Na última terça-feira, Pogba foi bastante criticado após uma publicação no Instagram, que teria feito referência a demissão de José Mourinho do comando do United, mesmo que depois tenha alegado que o post tinha sido programado por um de seus patrocinadores.

O meia francês, que atuou na vitória do Manchester United por 5 a 1 sobre o Carfidd, no último sábado, teve um relacionamento difícil com o ex-comandante e foi algumas vezes publicamente criticado por José Mourinho.

Neste domingo, o francês voltou a usar as redes sociais, para postar uma imagem com um dizeres que trazem certo mistério: "agora, capte isso. Grande anúncio ainda hoje".

Em suas histórias no Instagram, uma contagem regressia sugere que a grande revelação acontecerá em breve. O que será que o Pobga está aprontando?