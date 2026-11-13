Rede francesa expõe os motivos da demissão de Hossam Hassan: Salah estaria envolvido?

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A seleção do Egito se prepara para iniciar uma nova fase sob o comando de Ali Maher, quando enfrenta o Malawi, na noite desta sexta-feira, no Cairo, pelas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, na primeira partida do Egito sob o comando do novo treinador, após a demissão de Hossam Hassan em meio a uma crise pessoal que provocou ampla polêmica no país.

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A seleção do Egito disputa dois confrontos diante do Malawi, em busca de dar um passo importante rumo à classificação para o torneio continental, mas o duelo de sexta-feira também marcará o início de uma nova era, após o fim do período de Hossam Hassan, cujas últimas semanas foram dominadas por uma crise fora das quatro linhas.

A renomada rede francesa RMC lançou luz sobre os motivos da demissão de Hossam Hassan do cargo, embora não tenha mencionado que seu desentendimento com o capitão Mohamed Salah estivesse entre as razões que afastaram o treinador precocemente, antes de completar o período de seu contrato, que ia até 2030.

Isso acontece em um momento em que alguns associam a demissão de Hossam Hassan ao desentendimento ocorrido entre o treinador e Salah por conta da substituição do craque do Trabzonspor turco na partida contra Angola, e às informações que circularam na ocasião sobre o treinador ter dirigido insultos aos jogadores no intervalo da partida.

A rede francesa destacou que Hossam Hassan deixou o cargo na semana passada, após um episódio de briga ocorrido entre suas duas esposas durante o mês de agosto, o que foi o motivo por trás da decisão de sua demissão.

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Segundo a mesma rede, a Federação Egípcia de Futebol anunciou o afastamento do treinador, esclarecendo que o caso e os "desdobramentos" dele decorrentes, além do "impacto negativo sobre a imagem positiva e a estabilidade" da seleção nacional, estiveram por trás da decisão.

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Briga em hotel famoso termina com Hossam Hassan levado ao hospital

Hossam Hassan, de 60 anos, é um dos nomes mais destacados da história do futebol egípcio, depois de ter disputado 176 partidas internacionais como jogador, antes de enveredar pelo treinamento e comandar diversos clubes locais, e em seguida assumir o comando da seleção egípcia em 2024.

E embora os resultados oscilantes da seleção durante o período em que esteve no comando já tivessem começado a afetar sua posição, a crise pessoal ocorrida durante o verão foi o ponto de virada decisivo para seu futuro.

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De acordo com a reportagem, no fim de agosto estourou uma briga entre as duas esposas de Hossam Hassan dentro de um restaurante de um dos hotéis famosos, durante seu período de férias, e menos de um mês após o fim da Copa do Mundo.

Hossam Hassan tentou intervir para apartar a briga entre suas duas esposas, mas desmaiou após não conseguir acalmar a situação, antes de ser levado ao hospital, de onde depois saiu sem lesões físicas graves.

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Vídeo da briga agrava a crise

Mas o episódio não se limitou aos contornos de um desentendimento familiar, depois que um vídeo da briga se espalhou amplamente no Egito, o que provocou a ira das autoridades esportivas e governamentais.

E apesar de Hossam Hassan ter anunciado seu desejo de se divorciar de sua primeira esposa, e do posterior fim da relação conjugal entre eles, a crise fez com que o treinador fosse alvo de sanções oficiais nos dias que antecederam sua saída da seleção.

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Antes de sua demissão por parte da Federação Egípcia de Futebol, o Conselho Superior de Regulação da Mídia emitiu uma decisão proibindo Hossam Hassan de aparecer em todas as plataformas de mídia, por conta da polêmica provocada por sua vida particular.

A decisão de afastamento da seleção veio pouco tempo depois, apesar de o contrato do treinador ter sido estendido até o ano de 2030 após a Copa do Mundo.

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Dessa forma, a seleção do Egito inicia uma nova fase sob o comando de Ali Maher, que terá a incumbência de reconduzir o foco para o lado esportivo e conduzir Mohamed Salah e seus companheiros rumo à classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, longe da polêmica que dominou o fim da era de Hossam Hassan.