Red Bull Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O RB Bragantino enfrenta o Fortaleza neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no Nabizão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real CLICANDO AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Fortaleza DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?

Delegação tricolor já está no aeroporto e viaja daqui a pouco para o local do nosso próximo confronto pelo @Brasileirao.



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/iuOxekr6Fb — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) November 11, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas e um empate, o Fortaleza volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória para se manter dentro do G-4 do Brasileirão. Atualmente, soma 49 pontos.

Para o confronto, o técnico Vojvoda não poderá contar com o atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o RB Bragantino, também com 49 pontos, ainda não sabe se poderá contar com zagueiro Léo Ortiz, com desconforto muscular. Assim, Natan deve seguir no time titular.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Ederson, Ronald, Jussa, Lucas Lima e Bruno Melo; Wellington Paulista e Depietri.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan (Léo Ortiz) e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Artur; Helinho, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 7 de novembro de 2021 Santos 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x RB Bragantino Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h (de Brasília) Athletico-PR x RB Bragantino Copa Sul-Americana 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 6 de novembro de 2021 Fortaleza 1 x 1 São Paulo Brasileirão 11 de novembro de 2021

Próximas partidas