Red Bull Bragantino x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Em duelo de equipes que estão na liderança de seus grupos, RB Bragantino e São Paulo entram em campo na noite desta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nabizão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Primeiro colocado do grupo A com 10 pontos, o RB Bragantino vem de vitória na rodada passada e conta com o retorno de Jadsom, após cumprir suspensão. O Massa Bruta, no entanto, perdeu Natan, lesionado, e que agora se junta a Luan Cândido no departamento médico.

Já o São Paulo está na liderança do grupo B, com 11 pontos marcados. O Tricolor também venceu no jogo do fim de semana e, como poupou boa parte dos jogadores na ocasião, deve ir a campo nesta quarta com força máxima. Além disso, os são-paulinos contarão com o retorno de Calleri.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Ribero Neves, Sorriso e Matheus Fernandes; Artur, B. Gonçalves e Alerrandro.

Escalação do provável São Paulo: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo, Wellington; Méndez, Nestor e Luciano; Rato, David e Calleri.

Desfalques

RB Bragantino

Natan, Raul, Helinho, Kawê, Eric Ramires, Lucas Evangelista, Talisson e Léo Ortiz estão no departamento médico.

São Paulo

Arboleda, Diego Costa, Nahuel Ferraresi, Igor Vinicius, Moreira, Rafinha e Caio estão lesionados.

Quando é?