Red Bull Bragantino x Santo André ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Santo André na noite deste sábado (28), no Nabizão, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Primeiro colocado do grupo A com 7 pontos, o RB Bragantino entra em campo buscando mais um triunfo para seguir firme em sua caminhada em busca de uma vaga na próxima fase do estadual. O Massa Bruta vem de vitória na rodada passada, mas segue com o departamento médico cheio, além de não poder contar com Luan Patrick, suspenso. A tendência é que o técnico Pedro Caixinha mantenha a formação.

Já o Santo André vem de empate no jogo passado e acabou caindo para o segundo lugar no grupo D, com 7 pontos. Filipe Costa e Paulo Sérgio são desfalques certos no Ramalhão. Assim como o adversário, o treinador Vinícius Bergantin pode mandar a campo a mesma equipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Aderlan, Realpe e Luan Cândido; Jadsom Silva, Raul e Matheus Fernandes; Artur, Bruninho e Alerrandro.

Escalação do provável Santo André: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira e Gerson Magrão; Pablo, Bill e Léo Ceará.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Ortiz, Helinho, Kawê, Eric Ramires, Lucas Evangelista e Talisson estão lesionados, enquanto Luan Patrick está suspenso.

Santo André

Filipe Costa e Paulo Sérgio estão no departamento médico.

Quando é?