Red Bull Bragantino x Oriente Petrolero ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela segunda rodada do grupo C; veja como acompanhar na internet

No Nabizão, o Red Bull Bragantino enfrenta o Oriente Petrolero na noite desta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Copa Sul-Americana. A partida que acontece no Estádio Defensores del Chaco terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. A narração será de Matheus Suman, com comentários de Zé Elias, Mariana Pereira e Carlos Eugênio Simon.

Após estrear com vitória fora de casa, o RB Bragantino busca um novo triunfo para seguir na liderança do grupo. O Massa Bruta ganhou também na primeira rodada do Brasileirão e chega embalado para o confronto.

Do outro lado, o Oriente Petrolero perdeu na primeira rodada e sabe que precisa pontuar para não se complicar na competição. O time vem de derrota também no campeonato boliviano.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Léo Realpe (Eduardo Santos), Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Gustavinho; Bruninho, Talisson e Alerrandro (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

Oriente Petrolero: Quiñonez, Villalba, Sebastián Álvarez (Paz), Rojas, Henry Vaca, Junior Sánchez, Guzmán, Soleto, Ronaldo Sánchez, Cristaldo, Correa. Técnico: Erwin Sánchez.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Oriente Petrolero

Sem desfalques confirmados.

Quando é?