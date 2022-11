Red Bull Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

De olho no vice-campeonato, o Flu busca mais uma vitória neste domingo (13), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vice-liderança, o Fluminense visita o RB Bragantino neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Em casa, o RB Bragantino tenta se recuperar da goleada sofrida na rodada passada pra poder se garantir na Copa Sul-Americana. O Massa Bruta está em 14º lugar, com 44 pontos, e deve ter os retornos de Hyoran e Léo Ortiz, recuperados.

Já o Fluminense é o terceiro colocado, com 67 pontos, mas ainda mira a vide-liderança. Para isso, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença, além de torcer por uma derrota do Internacional para o Pameiras.

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o Fluminense ganhou três vezes, o RB Bragantino duas, além de dois empates. No primeiro turno, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton, Douglas, Realpe, Natan, Luan Cândido, Jadsom, Lucas Evangelista, Miguel, Carlos Eduardo, Popó e Alerrandro.

Escalação do provável Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Alexsander; André, Martinelli e Yago; Matheus Martins (Nathan), Arias e Cano.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho, Jan Hurtado, Eric Ramires, Andrés Hurtado e Praxedes estão no departamento médico, e Sorriso está suspenso.

Fluminense

Ganso, suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Bragantino nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,35 na vitória do Tricolor carioca, $ 3,40 no empate e $ 2,75 caso o Massa Bruta vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,95 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 4,50 se for o Fluminense, e $ 5,30 se for o Bragantino.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

• Arbitragem: Jean Pierre Lima (árbitro), Jorge Bernardi e Celso da Silva (assistentes), Ilbert Stevam da Silva (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)