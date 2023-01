Red Bull Bragantino x Ferroviária ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando a recuperação, RB Bragantino e Ferroviária se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), no Nabizão, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Vindo de derrota no fim de semana, o RB Bragantino caiu para a terceira posição do grupo A, com 4 pontos. O Massa Bruta tem uma série de desfalques por lesão, além de Natan estar suspenso. Em entrevista coletiva, o técnico Pedro Caixinha falou em retomar a confiança de seu elenco. "O emocional tem muito a ver com a confiança, cabe a nós dar essa confiança aos jogadores, passarmos esse clima emocional e entender de que forma cometem erros, todos nós somos sempre mais fortes e conseguimos dar um passe a frente se estivermos sentindo confiança, então é isso que vamos ter que fazer, dar essa confiança".

Do outro lado, a Ferroviária vem de duas derrotas consecutivas, ambas de virada, o que gerou críticas. A Locomotiva está em terceiro lugar no grupo C, com 3 pontos. A equipe visitante não poderá contar com Ytalo, que pertence justamente ao adversário, enquanto Ronaldo foi expulso no fim de semana e terá que cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Aderlan), Kevin Lomónaco, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes e Praxedes; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Ortiz, Helinho, Kawê, Eric Ramires, Lucas Evangelista estão lesionados, enquanto Natan cumpre suspensão.

Ferroviária

Ytalo não pode jogar por questões contratuais, enquanto Ronaldo está suspenso.

