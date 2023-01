Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste domingo (15), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Corinthians entram em campo na tarde deste domingo (15), no Nabizão, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Em casa, o RB Bragantino quer aproveitar o apoio de sua torcida para largar com o pé direito e buscar o seu segundo título estadual. O Massa Bruta, agora comandado por Pedro Caixinha, tem dúvidas quanto às condições físicas de Thiago Borbas e Jadsom, enquanto Helinho, Eric Ramires e Kawê estão no departamento médico.

Dono de 30 conquistas do Paulistão, o Corinthians inicia a sua trajetória para seguir com folga como o maior vencedor da competição. O duelo marcará a estreia de Fernando Lázaro como técnico do Timão, e que não terá Yuri Alberto disponível, já que o atacante está com dores no tornozelo.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu nove vezes, o Bragantino cinco, além de seis empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Kevin Lomónaco, Natan e Guilherme; Raul, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Artur e Alerrandro.

Escalação do provável Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto; Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Róger Guedes; Junior Moraes.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Ortiz, Helinho, Kawê e Eric Ramires estão no departamento médico.

Corinthians

Yuri Alberto tem dores no tornozelo, enquanto Romero e Bidu ainda não foram registrados no BID.

Quando é?