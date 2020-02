Red Bull Bragantino contrata o ousado que deu ‘caneta’ em Neymar

Weverton assinou com o Massa Bruta até 2024 e pertencia ao Cruzeiro

Um dos principais compradores nesta temporada 2020 do futebol brasileiro, o Red Bull anunciou mais um reforço: trata-se de Weverton.

Não é o goleiro do .

Mais times

Lateral-direito de 20 anos, o jovem era uma das principais joias das categorias de base do (que o trouxe após identificar o seu talento com a camisa do ).

Em grave crise econômica após o rebaixamento à , os mineiros aceitaram o valor de 1 milhão de euros propostos pelo clube de Bragança Paulista e ainda conseguiram manter um percentual de uma futura venda.

Weverton assina até o fim de 2024 e é o nosso novo reforço para a lateral direita #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/rvdI5yKMzZ — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 6, 2020

O estagiário até poderia apresentar o novo reforço, mas o Google pode fazer isso melhor. #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/avhmR2GPtT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 6, 2020

Weverton não é um completo desconhecido, apesar de não ter disputado mais do que cinco jogos pelo Cruzeiro em 2019: em maio daquele ano, o jovem mostrou habilidade e ousadia ao aplicar uma “caneta” em Neymar, colocando a bola por entre as pernas do atacante no momento em que o astro tentou roubar a esfera durante treino na Granja Comary – onde a seleção se preparava visando a . Na ocasião o jovem havia sido chamado por Tite para completar os treinos.

Neymar, contudo, puxou a camisa de Weverton e não deixou o lateral completar a jogada. De qualquer forma, um cartão de visitas e tanto!