Red Bull Bragantino x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

RB Bragantino e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (15), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após ser eliminado na semifinal do Paulistão, o RB Bragantino estreou com vitória na Copa Sul-Americana e agora quer iniciar com o pé direito no Brasileirão. O técnico Pedro Caixinha deve repetir a escalação da equipe. A única baixa confirmada é Luan Cândido.

Já o Bahia vive um bom momento e sofreu uma derrota nos últimos dez jogos. O Tricolor, campeão estadual, conta com os retornos de Cauly e Thaciano, além de não ter desfalques.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Leo Realpe, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Sorriso, Talisson e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Rezende; Vítor Jacaré, Daniel, Cauly, Acevedo e Jhoanner Chávez; Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

RB Bragantino

Luan Cândido se recupera de cirurgia.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?