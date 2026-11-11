Ruud Nijstad, zagueiro central do Twente, da Holanda, de 18 anos, esteve ligado ao Barcelona durante a última janela de transferências de verão, mas o jogador acabou permanecendo em seu clube.
De acordo com o site "tribuna", o Barcelona intensificou seus esforços para definir seu plano para a janela de transferências de inverno, no próximo mês de janeiro, com a contratação de um jovem zagueiro figurando entre suas prioridades.
O diretor esportivo Deco deseja reforçar essa posição, ao lado de Pau Cubarsí, Gerard Martín e Andreas Christensen, enquanto Eric García e Jules Koundé são utilizados com frequência na posição de lateral-direito por Hansi Flick.
Ruud Nijstad voltou ao foco de interesse do Barcelona, já que o jogador holandês de 18 anos esteve entre os alvos do clube no último verão, tendo impressionado a todos por suas qualidades físicas, seu bom posicionamento e sua capacidade de construir as jogadas de trás.
Ainda assim, o jornal "Sport" informou que o Twente avalia o jogador em cerca de 20 milhões de euros.
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O contrato de Nijstad se encerra em junho de 2029, e as limitações financeiras enfrentadas pelo Barcelona dificultam a missão do clube catalão nesse caso.
O clube catalão também monitora alternativas, incluindo Jorrel Hato, Castello Lukeba e Arthur Dias, enquanto a contratação de Alessandro Bastoni e Josko Gvardiol é considerada irreal no momento.
Ruud Nijstad recusa proposta do Barcelona
Maurice, pai de Ruud Nijstad, falou abertamente sobre as decisões que traçaram o futuro do jogador, em uma entrevista publicada pelo jornal holandês NRC, na qual comentou a permanência de seu filho no Twente, apesar do interesse de vários grandes clubes europeus.
Ele afirmou: "Essa foi uma decisão totalmente pessoal dele", e o pai do zagueiro recordou as palavras que Ruud lhe disse: "Ainda não terminei minha missão aqui. Quero retribuir às pessoas do Twente que me deram tanto".
O Barcelona, considerado pelo jogador o time dos seus sonhos, foi um dos clubes que tentaram contratá-lo e, antes disso, Ajax, PSV, Feyenoord e Juventus também demonstraram interesse por ele.
A situação chegou ao ponto de Ruud Nijstad visitar vários clubes acompanhado de seus pais e representantes, a fim de avaliar as opções disponíveis para o seu futuro.
Características marcantes do jovem zagueiro
O pai e o filho também falaram sobre as características que o jovem zagueiro possui.
Sobre os duelos físicos, Ruud disse: "Não é nesse aspecto que residem os meus pontos fortes mais evidentes. Raramente entro no que meu pai chama de disputas de chute e choques físicos. Isso era o que mais o caracterizava".
Maurice concorda com essa avaliação, dizendo: "Ruud tem o talento de se posicionar bem, de modo que raramente se vê em situações desse tipo. E essa qualidade ele não herdou de mim".
Em contrapartida, o pai reconheceu existir semelhanças entre eles na leitura de jogo e na capacidade de orientar os companheiros dentro de campo, acrescentando: "Nesse aspecto especificamente, vejo algo de mim nele".
O zagueiro havia admitido anteriormente, em declarações ao jornal Voetbal International, o quanto estava feliz com o interesse do Barcelona em contratá-lo, dizendo: "É o maior clube do mundo. Quando um clube desse porte deseja contratar você, isso é algo fantástico".
Ele também admitiu que houve contatos entre os dois clubes, mas esclareceu que o Twente foi decisivo em sua posição e não estava disposto a facilitar sua saída.