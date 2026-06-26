Relatos brasileiros revelaram que o Newcastle United recusou uma oferta oficial de 55 milhões de libras esterlinas do Arsenal para contratar seu craque do meio-campo.

Essa decisão ocorre depois que os dirigentes do “Arsenal” iniciaram conversas preliminares com o brasileiro Bruno Guimarães, que foram marcadas por sinais encorajadores que sugeriam a possibilidade de concretização da negociação. No entanto, a ESPN confirmou que a diretoria do Newcastle mantém sua posição atual de recusa total em abrir mão de um dos pilares fundamentais da equipe.

A diretoria do Newcastle está se empenhando ao máximo para garantir a permanência de Jemariç com um novo contrato, especialmente porque seu contrato atual — assinado quando ele se juntou ao time em janeiro de 2022, vindo do Olympique de Lyon, da França — tem apenas mais dois anos de validade, tendo o jogador da seleção brasileira disputado mais de 150 partidas com a camisa do clube inglês.

Essa determinação surge em um momento em que o Newcastle enfrenta uma enorme pressão para manter o elenco, especialmente após a perda de seu craque Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, ao mesmo tempo em que cresce o interesse dos grandes clubes por vários outros jogadores da equipe.

Por outro lado, o Arsenal parece determinado a reforçar seu meio-campo como uma das prioridades neste verão, após o sucesso histórico de conquistar o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos.

As ambições do campeão da Premier League não se limitam a Gimarães, já que o clube também está de olho na situação do italiano Sandro Tonali, do Newcastle, embora o Tottenham pareça ser o mais ativo nessa negociação até o momento, com o Manchester City também entrando na disputa. Além disso, a diretoria do Arsenal está de olho no jogador do Aston Villa, Morgan Rogers, além de manter seu interesse pelo atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez.