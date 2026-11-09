O Crystal Palace sofreu um novo golpe em suas tentativas de corrigir o rumo da equipe, depois que Eddie Howe recusou uma proposta para assumir o comando técnico, afastando um dos principais nomes cotados para suceder o francês Pierre Sage, em meio à queda de resultados do time e à sua posição na última colocação da tabela de classificação do campeonato.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", o Crystal Palace se prepara para dispensar Sage durante o período da data Fifa, enquanto estuda diversas opções para assumir a função, lideradas por Thomas Frank, ex-treinador do Tottenham e do Brentford, além de Sean Dyche.

Por sua vez, o jornal britânico "The Sun" revelou que Eddie Howe recusou uma proposta recente do clube londrino, apesar de estar disposto a voltar a treinar, depois de deixar o Newcastle United em julho passado, após cinco anos à frente de sua comissão técnica.

O nome do treinador inglês, de 48 anos, também foi associado ao Manchester United, já que ele é um dos nomes cotados para assumir o cargo caso a diretoria do clube decida substituir Michael Carrick.