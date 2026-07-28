Zinédine Zidane, o novo treinador da seleção francesa, revelou em sua primeira coletiva de imprensa após ser nomeado oficialmente, nesta terça-feira, que recusou diversas propostas para treinar grandes clubes ao longo dos últimos anos a fim de esperar a oportunidade de comandar os "Bleus", afirmando que treinar a seleção nacional era "a única coisa" que queria fazer depois de deixar o Real Madrid em 2021, e que este dia representa "um sonho realizado" após anos de espera e expectativa.

Zidane disse na coletiva de imprensa, realizada na presença do presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo: "Hoje é a continuação da minha trajetória, e um sonho realizado. Recebi propostas para assumir o comando de clubes ao longo de 4 ou 5 anos, mas recusei todas elas pela seleção francesa. É a única coisa que eu queria fazer. Soube disso desde pequeno, comecei nas categorias de base e passei por todas as etapas até chegar à seleção principal. Vou dar o meu melhor para que esta equipe continue conquistando vitórias, pois essa é a minha única motivação."

Saudação a Deschamps

Em uma mensagem dirigida ao seu antecessor, Didier Deschamps, Zidane disse: "Elogio o trabalho de Didier, e esta é uma oportunidade para dizer a ele: muito bem. Algo novo vai começar, mas o objetivo é sempre o mesmo: vencer. Vou dar o meu melhor por esta equipe. Aguardo ansiosamente para me juntar a ela", em uma clara homenagem ao treinador que levou a França ao título da Copa do Mundo de 2018.

Zidane não escondeu suas emoções intensas, dizendo: "É uma alegria imensa. Estou feliz com o que está acontecendo comigo. Não encontro outras palavras. Contenho minhas emoções porque sinto muitas coisas dentro de mim. Estou pronto para o desafio", acrescentando: "A conquista de 1998 é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vencer com meus amigos. Passei esses quatro ou cinco anos esperando por este dia. Estou muito emocionado, pode não parecer, mas estou extremamente feliz."

Diallo: ele me disse que sabe como vencer

O presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, revelou os bastidores do primeiro encontro com Zidane, dizendo: "É motivo de grande orgulho e responsabilidade, porque quando esses anos terminam, você precisa encontrar alguém digno de confiança para dar continuidade a esse caminho. Quando encontrei Zinédine em fevereiro de 2025, ele me disse: senhor presidente, eu sei como vencer. Senti que era uma pessoa com o desejo e a confiança para conduzir a seleção francesa à vitória."

Um estilo de jogo ofensivo

Sobre seu estilo de jogo e sua filosofia de treinador, Zidane disse: "Vocês verão o meu estilo em breve, e faremos uma coletiva de imprensa em setembro. Sou apaixonado pelo jogo. Eu era um camisa 10, e o que me motiva é marcar gols. Vivi na Espanha por 25 anos, e vocês sabem o que isso significa. Eu era um líder em campo, e hoje adquiro uma experiência que me qualifica para ser um líder", numa referência à influência da escola ofensiva espanhola durante seus longos anos no Real Madrid.

Sobre seu plano para conquistar vitórias, Zidane disse: "Não consigo explicar como conquistar a vitória em poucas palavras. Tenho uma equipe excepcional e pronta. Preciso ser realista, encontrar os jogadores, explicar a eles o plano de jogo e o que faremos juntos. Depois disso, caberá a mim, como treinador, continuar conduzindo esta equipe rumo à vitória."

Uma decisão consciente

Zidane afirmou que sua decisão de esperar a oportunidade de treinar a seleção francesa foi consciente e ponderada, explicando: "Sempre encarei esta equipe como um futuro treinador. Não assumi o comando de nenhum clube por esse motivo. A única coisa que eu queria fazer depois do Real Madrid era treinar a seleção francesa. Eu poderia ter assumido um projeto de 3 anos por causa da presença de Deschamps ali. Ele tomou essa decisão em janeiro de 2025, e no dia seguinte eu já sabia que queria ser o próximo treinador. Nos reunimos com o presidente e o acordo foi fechado."

Zidane afirmou que o equilíbrio entre sua vida pessoal e sua nova missão não será um problema, dizendo: "Não há nenhuma confusão. É algo diferente de um clube. Mas isso não me assusta. Era isso que eu queria fazer. Vou equilibrar minha vida pessoal e a seleção francesa, e isso me convém perfeitamente."

Sem contato com Mbappé (o capitão) até agora

Sobre a falta de contato com o astro Kylian Mbappé até agora, Zidane disse: "Não conversamos com Kylian; o mais importante para ele é o descanso. Teremos a oportunidade de falar sobre tudo isso com ele e com todos os jogadores em breve, em setembro."

A prioridade é o primeiro jogo contra a Turquia

Sobre os próximos jogos, Zidane disse: "Não se trata apenas da Espanha. Eles são uma equipe forte. Minha prioridade é o primeiro jogo, que é contra a Turquia. Temos 4 jogos em setembro. Vou passar cerca de 3 semanas com os jogadores, o que é excelente para a preparação", ressaltando que o confronto contra a Itália em outubro tem um caráter especial para ele: "A Itália é especial porque joguei lá, conheço as pessoas de lá e falo italiano. Já estou me preparando para esses quatro jogos há algum tempo."

Zidane é Zidane

Sobre seu estilo de treinador em comparação com os seus antecessores, Zidane disse: "O desempenho da seleção francesa foi excelente. Não há motivo para os torcedores reclamarem. Vamos mudar o nosso estilo. Deschamps é Deschamps, e Zidane é Zidane. Vou fazer aquilo em que sou bom. Vou garantir a continuidade do desempenho para que a seleção francesa siga conquistando vitórias."

A comissão técnica vem do Real Madrid

Zidane revelou sua comissão técnica, dizendo: "Minha equipe próxima e técnica já está definida, e é praticamente a mesma que esteve comigo durante todos esses anos no Real Madrid, com a adição de apenas dois ou três membros. Sou leal nesse aspecto, e seguiremos a trajetória com essas poucas pessoas."

5 anos assistindo e se preparando

Sobre o que fez durante os últimos cinco anos desde que deixou o Real Madrid, Zidane disse: "Não estava perdendo meu tempo, pelo contrário, assisti a muitas partidas, até mais do que assistia quando era treinador do Real Madrid. Assisti a muitos jogos da seleção francesa como um todo, e vi muitas coisas."