Recusar Real Madrid, Juventus e PSG? Volante da Bélgica já fez isso

Axel Witsel fez sua estreia em uma das cinco principais ligas da Europa na última temporada, o que poderia ter acontecido muito antes

O meio campista do Axel Witsel esteve envolvido em diversos rumores de transferências durante toda sua carreira, incluindo idas para o , e .

Jogador da seleção belga, Witsel foi cobiçado ao longo de sua carreira pelos maiores clubes europeus, mas se recusou a jogar nas grandes ligas até a última temporada.

Ele começou sua carreira com o Standard Liege, no seu país, antes de se transferir para o , e posteriormente para o chinês Tianjin Quanjian. Hoje com 30 anos, Witsel se transferiu para o Borussia Dortmund na última temporada, e ajudou a equipe a terminar a em segundo lugar.

Em entrevista exclusiva a Goal e ao DAZN, Witsel contou que quase se transferiu para o Real Madrid em 2012: “Eu poderia ter ido ao Real Madrid quando o José Mourinho estava lá. Mas eles contrataram o Luka Modric, então a ida à Madrid já não fazia sentido para mim”.

“Antes da janela de transferências fechar o Zenit me ligou. Eu tive boas conversas com as pessoas responsáveis e decidi aceitar. Eu sou muito aberto e não estava com medo da ”.

Durante seu período na Rússia, Witsel por muito pouco foi mais um dos jogadores que a Juventus contrata de graça. Mas no último minuto ele preferiu renovar com o Zenit.

“Meu contrato com o Zenit tinha acabado e eu queria ir para a Juventus”, ele recorda. “Eu já tinha até realizado exames médicos e faltava somente a assinatura do contrato. Eu esperei o dia todo no escritório e então o Zenit me ligou pedindo para eu voltar. Talvez aqui foi uma mudança no meu destino. Talvez só não fosse a hora certa”.

A hora certa para ele finalmente chegou na última temporada, quando foi contratado pelo Borussia Dortmund. Sua ida ao Borussia representou uma primeira experiência em um time dos países considerados como “Top 5” na Europa ( , , , e ).

Mas Witsel relembra que poderia ter escolhido também ou o ou o Manchester United quando deixou a , mas preferiu um time onde sua titularidade fosse mais garantida.

“Primeiro Michael Zorc (diretor do Borussia) me ligou, e depois o Lucien Favre (treinador) também. Eu também tinha outras propostas, eu poderia ter ido para Paris ou Manchester, mas eu não queria esperar. E eu tive a impressão de que fui a primeira escolha do Dortmund. É importante se sentir bem quando você vai para um time novo”.

“Então depois de conversar com Zorc, Favre e Hans-Joachim Watzke (CEO) eu decidi ir para o BVB. O Dortmund é um ótimo clube - e eu realmente queria ir para um time grande na Europa”.

“Talvez com 29 anos fosse minha última chance. E foi a decisão correta”.