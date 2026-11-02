"Recusa-se a levantar a bandeira branca": mensagem incendiária de Flick após os golpes de Paris e Real

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, reafirmou sua determinação em brigar pelos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, apesar das duas últimas derrotas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, enfatizando sua confiança nas qualidades de seus jogadores, antes do aguardado confronto contra o inglês Aston Villa, nesta terça-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe catalã enfrenta um novo teste diante do Aston Villa, comandado pelo espanhol Unai Emery, que recebeu um elogio especial de Flick, ao ser descrito como um dos melhores treinadores da Europa.

Durante a coletiva de imprensa referente ao confronto, Flick reforçou sua concentração total na próxima partida, alertando para a dificuldade do adversário, e disse: "Estou focado no próximo jogo. Quando enfrentamos o Alavés no sábado, minha concentração estava voltada para aquela partida, e agora nos preparamos para um confronto na Liga dos Campeões da Europa. Cada jogo tem sua particularidade, e qualquer adversário tem a capacidade de nos colocar diante de problemas, por isso será um jogo extremamente difícil".

Flick responde às derrotas do Barcelona

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O treinador alemão abordou as derrotas do Barcelona para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, afirmando que os resultados não refletem necessariamente a diferença de nível entre as equipes, e que seu time era capaz de sair com um resultado diferente, especialmente durante o confronto do clássico.

Flick disse: "Nesse nível pode acontecer qualquer coisa. Diante do Real Madrid, o resultado poderia ter sido diferente. Temos confiança nesse tipo de jogo, pois conquistamos 11 vitórias consecutivas contra apenas duas derrotas, mas o foco está sempre nas derrotas".

E acrescentou: "Tenho confiança no time, e mostramos isso diante do Alavés. Agora focamos na Liga dos Campeões da Europa, e nosso objetivo é terminar a fase de liga entre as 8 melhores equipes".

Flick recusou considerar as últimas derrotas como motivo para abrir mão das ambições do Barcelona, afirmando que a equipe ainda possui o potencial necessário para brigar pelos maiores títulos.

E explicou: "Não gosto de focar nas derrotas ou nas vitórias, mas penso sempre no próximo jogo. Nossos objetivos são vencer o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa, e estou convencido de que temos a qualidade necessária para alcançar isso. Nada mudou apesar das derrotas, pois no futebol o foco está sempre nos resultados negativos, e isso é algo natural".

Crise defensiva

Sobre as ausências que atingem o setor defensivo, Flick reconheceu a dificuldade de lidar com as lesões sucessivas, apontando que o retorno de Frenkie de Jong ajudou a comissão técnica a encontrar soluções alternativas, além de recorrer a Bryan, manifestando sua esperança de recuperar Espart após o período de paralisação.

E disse: "Temos 4 jogadores fora dos planos, e não é fácil lidar com essa situação. Frenkie voltou após a lesão e nos ajudou nessa posição, assim como Bryan. Seja qual for o jogador que entre, jogamos como uma única equipe".

Quanto à possibilidade de contar com Gavi na posição de lateral-direito, Flick descartou tratá-lo como uma opção titular nessa posição, apesar de valorizar seu potencial, revelando sua conversa com o jogador para esclarecer o papel que a comissão técnica espera dele.

E disse: "Não considero Gavi um lateral-direito. Todos conhecemos sua qualidade, e ele é sempre uma opção disponível, mas quando o jogo começa talvez essa opção não seja adequada ao plano. Conversei com ele, e é importante que ele conheça nosso ponto de vista sobre seu papel, pois isso é importante para ele e para sua autoconfiança".

Também apontou a capacidade de Gerard Martín de jogar nas posições de lateral e zagueiro central, afirmando que a diversidade de suas funções oferece soluções adicionais à equipe, e que sua posição será definida de acordo com as necessidades do jogo.

Elogio a Raphinha e entrosamento de Lamine Yamal

Flick demonstrou satisfação com as atuações apresentadas pelo brasileiro Raphinha, elogiando sua capacidade de se adaptar ao sistema de jogo e de explorar os espaços ofensivos de acordo com a natureza do adversário, além de seu papel de liderança dentro da equipe.

E disse: "Seus pontos fortes são impressionantes, e ele se adapta completamente ao nosso sistema de jogo. Adapta-se conforme o adversário, e sabe sempre como encontrar os espaços ofensivos. Apresenta um desempenho muito bom, é nosso capitão, e estou muito feliz com ele".

Também elogiou o entrosamento entre Bryan e Lamine Yamal, após ambos terem aparecido bem diante do Alavés, considerando que Bryan mereceu a participação, e pode ser uma das opções disponíveis diante do Aston Villa.

Unai Emery

Ao encerrar sua fala, Flick dedicou a seu adversário Unai Emery um claro elogio, considerando que o Aston Villa possui uma identidade tática marcante, e que seu treinador conseguiu superar as dificuldades que a equipe enfrentou em seus primórdios.

E disse: "É uma das melhores equipes da Europa. Tudo é muito claro na maneira como jogam, e é maravilhoso assistir a um time com essa organização. O começo não foi fácil para eles, mas conseguiram se recuperar".