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Oliver Maywurm

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Recusa de atuar pelo Atlético de Madrid: situação envolvendo Julián Álvarez, alvo desejado pelo Barcelona, escala tensão

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J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid

A novela da transferência envolvendo o atacante estrela do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, atingiu o próximo nível de escalada.

Alvarez, que quer de qualquer maneira se transferir para o FC Barcelona, não foi relacionado por Atlético para a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille em amistoso na sexta-feira. Segundo uma reportagem da emissora argentina TyC Sports, isso aconteceu a pedido expresso de Alvarez. Ele teria pedido ao técnico Diego Simeone para não precisar mais jogar pelo Atlético.

Além disso, os empresários do artilheiro teriam cobrado com urgência uma conversa em breve dos dirigentes do clube espanhol, liderados pelo diretor-executivo Miguel Angel Gil. A posição do estafe de Alvarez é clara: uma transferência para o Barça, que elegeu o argentino como seu jogador desejado para o setor ofensivo, deve ser viabilizada o mais rápido possível.

Já imediatamente após o retorno de Alvarez das férias da Copa do Mundo no início da semana, houve uma enxurrada de manchetes. Segundo o Mundo Deportivo, o jogador de 26 anos queria procurar Simeone e Gil para uma conversa já na segunda-feira, mas não encontrou nenhum dos dois no centro de treinamento. De acordo com a reportagem, Alvarez por isso "explodiu" e ficou furioso, além de ter enfatizado às pessoas presentes que não queria mais entrar em campo pelo Atleti. Em último caso, segundo se ouve, ele poderia até entrar em greve de treinos.

Ele quer de qualquer maneira ir para o FC Barcelona: Atlético também sem Julian Alvarez na estreia da liga?

A novela da transferência de Alvarez já se arrasta há semanas. Uma oferta de 120 milhões de euros do Barcelona teria sido recusada pelo Atlético, que insiste na multa rescisória fixada em 500 milhões de euros. O contrato de Alvarez em Madri vai até 2030.

Julian AlvarezGetty Images

Como a situação vai seguir agora? O técnico Simeone gostaria de contar com Alvarez na estreia da liga, em casa, contra o Malaga, na quarta-feira, mas isso provavelmente não vai acontecer. Segundo a TyC Sports , o internacional argentino descarta atuar, porque não se sente mentalmente em condições para isso. Por causa das especulações sobre a transferência, ele teme, afinal, reações furiosas dos torcedores do Atlético.

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Alvarez havia se transferido do Manchester City para Madri em 2024 por 75 milhões de euros e é um dos jogadores mais importantes do Atlético. Na temporada passada, ele somou 20 gols e nove assistências em 49 partidas por todas as competições.

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