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O Arsenal sofreu um revés significativo na tentativa de defender a jovem promessa Max Dowman após uma comissão independente rejeitar o recurso contra o cartão vermelho recebido recentemente pelo jogador. O atacante de 16 anos foi expulso em uma noite frustrante para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, e a tentativa do clube de reverter a decisão fracassou oficialmente.

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Dowman é expulso na eliminação da Carabao Cup

O jogador de 16 anos recebeu cartão vermelho aos 85 minutos da partida do Arsenal contra o Fleetwood Town pela Carabao Cup. A expulsão ocorreu após uma entrada dura de Harrison Neal, à qual o adolescente reagiu mal ao chutar o adversário.

O time de Mikel Arteta acabou eliminado nos pênaltis após um empate tenso por 1 a 1. Na tentativa de evitar uma longa suspensão em competições nacionais para sua promessa das categorias de base, o clube do norte de Londres contestou formalmente a decisão do árbitro, alegando expulsão indevida e punição excessiva.

FA confirma rejeição do recurso

A expectativa do Arsenal acabou rapidamente quando a Federação Inglesa de Futebol (FA) rejeitou a tentativa do clube de reverter a punição do jovem. Em uma publicação no X na quinta-feira, um porta-voz da FA divulgou um comunicado confirmando que uma comissão independente manteria a decisão tomada em campo.

“Uma Comissão Reguladora independente rejeitou as alegações de expulsão indevida e punição excessiva no caso de Max Dowman”, anunciou a entidade.

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O comunicado prosseguiu: “O jogador do Arsenal foi expulso durante a partida contra o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa na terça-feira, 27 de outubro, e ficará suspenso por três jogos.” A FA também esclareceu que a fundamentação completa da decisão da comissão será publicada oportunamente.

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Arteta cobra controle emocional

Ao falar com a imprensa logo após a derrota no meio da semana, Arteta explicou suas expectativas táticas e mentais para o elenco. Embora tenha admitido que ainda não havia conversado diretamente com Dowman sobre a expulsão, o técnico espanhol deu sinais de frustração com a falta de disciplina.

“Quando preparamos o contexto da partida, fomos muito claros sobre o que precisava ser respeitado e sobre o que tínhamos de controlar emocionalmente. Estava muito claro”, afirmou Arteta.

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O episódio representa uma dura lição para o adolescente apontado como uma grande promessa. Oportunidades no time principal são valiosas para jogadores das categorias de base, e uma perda momentânea de controle agora interrompeu sua integração imediata ao elenco principal.

Dowman ficará fora de jogos da Premier League

Dowman está fora dos próximos compromissos nacionais do Arsenal e perderá jogos importantes da Premier League contra Liverpool, Hull City e Newcastle. A suspensão tira temporariamente de Arteta uma opção promissora no ataque enquanto o Arsenal enfrenta um calendário exigente no outono.

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A suspensão em competições nacionais, porém, não se estende aos compromissos europeus. O atacante continua apto a disputar o confronto do Arsenal com o Slavia Prague pela Champions League em 4 de novembro. Seu retorno às competições nacionais está oficialmente previsto para o grande duelo da Premier League contra o Manchester City em 29 de novembro.