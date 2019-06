Recuperado, Suárez se diz pronto para competir a Copa América pelo Uruguai

A seleção uruguaia recebeu uma ótima notícia em meio à sua preparação para a : Luis Suárez deve voltar a jogar antes do previsto e poderá ajudar a equipe na competição.

O jogador do deu uma entrevista à imprensa local e comentou sobre a recuperação de sua lesão sofrida no final da temporada europeia.

“Estou espetacular e melhor do que pensava. Fiz um grande trabalho com os médicos do clube para estar aqui o melhor possível. Sem pressa, porque tínhamos uma margem para isso, e eu chego nas melhores condições possíveis para estar pronto com a equipe. Esta parada também foi boa devido ao desgaste de toda a temporada. Chego com muita vontade de ajudar a equipe”, afirmou.

A equipe azul-celeste estreia na Copa América em 16 de junho, contra o , no Mineirão.

Além de Suárez, outros jogadores de peso estão presentes no elenco da seleção uruguaia, como Edinson Cavani, Diego Godín e Arrascaeta.

A equipe está no Grupo C da competição, ao lado de Equador, e .