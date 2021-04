Recuperado, Rodrigo Caio volta e Rogério Ceni ganha dilema no setor defensivo

Treinador vê disputa crescer por vaga ao lado do camisa 3, mas tem preferência por Arão

Recuperado, Rodrigo Caio foi relacionado e está à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto do Flamengo diante do Madureira, na noite desta segunda-feira (05), em Volta Redonda. Com status de principal zagueiro, o retorno do jogador traz um dilema para o comandante no setor defensivo.

Segundo apuração da Goal, Rodrigo Caio treinou entre os titulares nos dois últimos dias e pode retornar já entre os 11 iniciais. Do seu lado, quem deve ser escalado é Willian Arão. O volante, que foi improvisado como zagueiro por Rogério Ceni, vem agrando muito atuando na posição e só deve voltar a jogar no meio-campo em alguns casos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Isso porque para Ceni, um de seus grandes acertos desde que chegou ao Flamengo, foi transformar Arão em zagueiro. Para o treinador, o time ganha qualidade na saída de bola, principalmente quando escala Diego Ribas como primeiro volante.

Mais artigos abaixo

O grande problema, no entanto, é que Ceni também gosta bastante de Gustavo Henrique. Inclusive, elogiou e muito o zagueiro e a dupla que fez com Willian Arão. Além disso, Bruno Viana aproveitou bem as oportunidades que teve no início do Campeonato Carioca e subiu no conceito da diretoria e também da torcida.

Sendo assim, Ceni vai precisar quebrar a cabeça para montar a zaga ideal, ao menos até o início do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos por enquanto, o treinador parece estar mais voltado a optar por Rodrigo Caio e Willian Arão.