Recuperado, Neymar pode 'reestrear' no PSG contra o Real Madrid, diz jornal

De acordo com o L'Equipe, o primeiro jogo como titular de Neymar no PSG pós-lesão pode ser justamente contra o Real Madrid

Ele está voltando! De acordo com o jornal francês L'Equipe, um dos mais conceituados do país, Neymar está muito próximo de seu retorno ao . Recuperado de lesão, ele até pode atuar alguns minutos contra o Lille, pela Ligue 1, mas sua reestreia como titular ficará para um dos duelos mais esperados do futebol mundial: PSG x .

Ausente com uma lesão na coxa esquerda, contraída em partida pela seleção brasileira, Neymar ficou fora dos gramados por um mês e desfalcou o PSG por seis jogos. Nesses confrontos, a equipe parisiense venceu cinco partidas e perdeu uma, marcando 17 gols.

O retorno do brasileiro pode simbolizar a primeira vez no ano que o PSG vai conseguir usar seu trio dos sonhos nesta temporada: Mbappé, Cavani e Neymar. Se sem esses craques jogando juntos o clube parisiense já é uma das duas únicas equipes com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, imagine com o trio...

E Neymar vai retornar em um jogo muito representativo: o brasileiro teve seu nome especulado no Real Madrid nesta última janela e quase foi vendido para o clube merengue. Agora, focado no PSG, longe do mercado de transferências, tentará ajudar a equipe a conquistar a tão sonhada taça da Liga dos Campeões.