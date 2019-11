Recuperado do câncer, defensor pode fazer estreia profissional pelo United

Max Taylor, zagueiro da base do Manchester United, que passou por um câncer, é relacionado por Solksjaer e pode estrear pelos profissionais do clube

Não é só futebol. A um ano atrás, Max Taylor, zagueiro de extremo potencial do , passou por um drama na carreira: foi diagnosticado com um câncer. Agora, depois de realizar quimioterapia, o britânico foi relacionado e pode estrear nos profissionais diante do Astana, em confronto na .

O jogador chegou ao United em 2014 e começou a se destacar em 2016, com boas performances no sub-18 da equipe de Manchester. Taylor tinha sido integrado ao grupo de jogadores sub-23 que iriam treinar com os profissionais quando foi diagnosticado. Agora, retorna "a programação normal" e pode reforçar o elenco de Ole Gunnar Solksjaer (que precisa de reforços).

Taylor declarou ao site oficial do United: “Na posição em que eu estava no ano passado, fazendo quimioterapia, eu nunca iria acreditar que estaria no elenco profissional um ano depois. Não importa onde ou quando, só o fato de ter sido relacionado é muito importante pra mim. É meu sonho desde criança - atuar nos profissionais do ."

Invicto na Liga Europa, o United só precisa de um ponto em duas partidas para se classificar para a fase de 16 avos de final. Os Red Devils irão ao Cazaquistão enfrentar o Astana nesta próxima quinta-feira, às 12h30 (de Brasília).