Recuperado de lesão, Neymar deve voltar em clássico PSG x Lyon

Atacante não joga desde fevereiro e desfalcou o Paris Saint-Germain nos jogos contra o Barcelona na Liga dos Campeões

O retorno de Neymar aos gramados está próximo de acontecer. Recuperado de lesão, o brasileiro trabalha para retomar a forma física ideal e assim estar à disposição de Mauricio Pochettino, que não quer antecipar a volta de seu camisa 10 precipitadamente.

Ainda deve demorar alguns dias para vermos Neymar em campo novamente. É certeza que o jogador não enfrentará o Nantes, no próximo domingo (14), e sua participação no duelo das oitavas de final da Copa da França contra o Lille, na quarta-feira (17) ainda é questionável. O mais provável é que o brasileiro entre em campo no clássico entre Lyon x PSG, no dia 21 de março.

Neymar acompanha PSG x Barcelona nas tribunas. Foto: Getty

Fora de combate desde o dia 10 de fevereiro, quando sentiu uma lesão durante o jogo entre PSG e Caen, o camisa 10 perdeu jogos importantes, como os dois confrontos das oitavas de final contra o Barcelona, na Liga dos Campeões. A expectativa era de que ele retornasse a tempo de jogar o segundo jogo, mas Pochettino optou pela precaução.

"Não é uma decisão, é a realidade", disse Pochettino antes do segundo jogo contra o Barça. "Ele trabalhou duro para estar em forma o quanto antes pelo time. Os médicos também trabalharam muito para ele voltar, estamos todos tristes porque estavamos animados com a chance dele jogar, é um momento especial para ele. Ele esperava estar recuperador para esse compromisso, mas ainda faltam alguns dias".

O duelo contra o Lyon é de extrema importância para o PSG e contar com Neymar seria fundamental. A equipe de Paris está na segunda colocação da Ligue 1 com 60 pontos, um a mais do que os rivais. Uma vitória no clássico daria maior tranquilidade para os parisienses buscarem a liderança, que hoje pertence ao Lille.

Na atual temporada, Neymar participou de apenas 18 jogos com o PSG, anotou 13 gols e deu assistência para seis gols de seus companheiros.