Recuperado da lesão: jogador da seleção da Arábia Saudita reforça o Al-Nassr em Portugal

O Al-Nassr recebeu um novo reforço durante o seu estágio no estrangeiro, em Lisboa, capital de Portugal, depois de o jogador da seleção da Arábia Saudita estar perto de se juntar à equipa.

O Al-Nassr disputa a segunda fase do estágio de preparação para a nova temporada, na cidade portuguesa de Lisboa, desde o passado dia 19 de julho, prolongando-se até à partida, marcada para 5 de agosto.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou que Nawaf Boushal, lateral do Al-Nassr, recuperou da lesão que sofreu durante a sua participação com a seleção da Arábia Saudita no Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Boushal sofrera uma rotura nos ligamentos da articulação, durante o empate sem golos frente a Cabo Verde, na terceira jornada da fase de grupos, tendo cumprido um programa de reabilitação, apesar de os jogadores internacionais terem recebido férias.

O jornal explicou que o lateral saudita vai integrar o estágio do Al-Nassr em Portugal depois de amanhã, sábado, juntamente com os seus colegas da seleção da Arábia Saudita: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri e Abdullah Al-Khaibari.

Assim que chegar a Lisboa, Boushal será submetido a exames médicos para confirmar o seu bem-estar e a sua disponibilidade para participar com a equipa nos treinos e nos jogos de preparação e oficiais.

O Al-Nassr prepara-se para defrontar o espanhol Mérida em jogo de preparação, no dia 28 de julho, e depois o português Estrela Amadora no dia 1 de agosto, antes de encerrar o estágio com um confronto frente ao espanhol Almería no dia 4 do mesmo mês.

Refira-se que o Al-Nassr iniciou o estágio no estrangeiro com uma derrota surpreendente frente à equipa B do clube português Benfica, por 2-1, num jogo que contou com a participação de vários elementos não titulares.