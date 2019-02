Recuperação de Neymar vai bem e PSG pode usá-lo nas quartas da Champions

De acordo com jornal francês, craque brasileiro deve jogar normalmente no início de abril

Neymar está se recuperando bem da fratura no metatarso do pé direito e poderá reforçar o PSG em um eventual confronto de quartas de final da Champions League caso os franceses passem pelo Manchester United nas oitavas.

Ao menos é o que garante o jornal francês L'Équipe. Segundo a publicação, o tratamento do craque brasileiro, que desfalcará o PSG contra os Red Devils, está indo muito bem e ele não sente mais dores.

Existe, de acordo com o periódico, a possibilidade de Neymar já estar jogando no início de abril, podendo, assim, disputar as quartas de final da Champions League caso sua equipe consiga a classificação.

Nesta semana, depois de comemorar seu aniversário de 27 anos em Paris, o craque viajou para Barcelona para seguir seu tratamento, no qual recebeu uma segunda injeção de plasma rico em plaquetas.