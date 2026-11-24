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Vários sinais positivos surgem no horizonte para o marroquino Brahim Díaz, depois de uma fase difícil no Real Madrid, marcada pelas poucas oportunidades na temporada atual.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", três acontecimentos próximos podem mudar o rumo da temporada de Díaz: a iminente renovação de seu contrato até 2031, a ausência de Endrick, que pode lhe dar mais chances de jogar, e uma decisão aguardada sobre a final da Copa Africana de Nações.

O jornal destacou que Díaz costuma transformar situações difíceis em oportunidades para voltar com força, uma mentalidade simbolizada pela comemoração que sempre o acompanha e que traz a frase "torne o difícil fácil", em referência à sua determinação de nunca desistir, sejam quais forem as circunstâncias.

O jogador não abre mão dessa mentalidade no momento, sobretudo com o surgimento de novas motivações que lhe dão esperança de mudar sua situação.

O primeiro ponto é o esportivo: Díaz ocupa a 18ª posição entre os jogadores do Real Madrid em minutos disputados, com apenas 248 minutos em campo, à frente apenas de Endrick, Militão, Lunin, Espi e Thiago.

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O marroquino, naturalmente, quer mudar esse cenário, apostando em sua principal arma: a capacidade de superar as dificuldades.

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A ausência do brasileiro Endrick por três semanas lhe dá uma oportunidade extra de disputar a posição de ponta direita, atualmente ocupada por Arda Güler.

Díaz aproveitou cada chance que teve e apresentou números de destaque na Champions League, com três assistências, a maior marca entre os jogadores do Real Madrid, mesmo tendo atuado por apenas 100 minutos.

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Os passes para gol vieram contra Inter, Leipzig e AEK Atenas, confirmando sua capacidade de render muito em pouco tempo. Agora, o próximo duelo, contra o Eindhoven, será uma nova chance de se afirmar.

Depois dessa partida, a renovação do contrato de Díaz deve ser oficializada, acordo que foi revelado pelo "AS" em 16 de junho.

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A ideia tomou forma no início do verão europeu, e as negociações chegaram à fase final depois que todos os detalhes foram acertados, de modo que o anúncio oficial passou a ser apenas questão de tempo.

O acordo prevê a extensão do contrato do jogador, que termina em 30 de junho de 2027, para que ele permaneça no Real Madrid até 2031.

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Apesar de ter recebido várias propostas financeiramente tentadoras, além do interesse constante de outros clubes, nada passou da fase de sondagem, já que a resposta era conhecida antes de qualquer negociação.

Díaz e o Real Madrid querem seguir juntos, e ambos se veem como a melhor opção para o futuro.

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Depois dos anúncios das renovações de Arda Güler, Tchouaméni e Courtois, os próximos da fila são Valverde, Jude Bellingham e Díaz.

O Real Madrid considera o marroquino uma das peças de seu projeto para o futuro, e o mesmo vale para José Mourinho, que recebeu com um sorriso a notícia da possível renovação.

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Mourinho sempre demonstrou confiança nas qualidades e no potencial de Díaz e não hesitou em dizer isso publicamente em mais de uma ocasião, embora essa confiança ainda não tenha se refletido em minutos em campo.

Díaz foi titular em apenas duas partidas, a mais recente em 8 de setembro, contra a Inter. Apesar de ter enfrentado alguns problemas físicos, ele já está apto a jogar, o que faz com que suas ausências em determinados períodos, depois da atuação marcante contra o time italiano, sejam cercadas de certo mistério.

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A conquista dos Leões do Atlas

Já na seleção do Marrocos, não há dúvidas sobre o status de Díaz, que se tornou um dos principais astros dos Leões do Atlas. As últimas datas Fifa marcaram um retorno forte do jogador, que deu duas assistências contra o Níger na mais recente pausa internacional, uma delas excepcional.

Díaz também brilhou na Copa do Mundo, em que só ficou atrás de Michael Olise em assistências: foram sete do francês contra quatro do marroquino.

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O bom momento se estendeu à Copa Africana de Nações, da qual foi artilheiro com cinco gols, à frente de Mohamed Salah e Victor Osimhen, que marcaram quatro cada, além de ter sido eleito para a seleção ideal do torneio.

O pênalti desperdiçado na final foi o momento mais doloroso de sua campanha na competição, mas essa frustração está perto de ficar totalmente para trás, à espera da definição do caso nos tribunais esportivos.

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A Corte Arbitral do Esporte deve divulgar sua decisão na terça-feira, e a Federação Marroquina de Futebol confia na possibilidade de vencer o caso, já que a seleção do Senegal venceu dentro de campo, mas deixou o gramado por vários minutos em protesto contra a marcação do pênalti, que considerou indevida.

Para Díaz, que também é candidato à Bola de Ouro Africana, cujo vencedor será anunciado em 2 de dezembro, a decisão aguardada pode lhe dar a chance de confirmar seu primeiro título com os Leões do Atlas, depois de já ter conquistado três títulos com o Manchester City, o Campeonato Italiano com o Milan e sete títulos com o Real Madrid.

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Depois das tempestades que enfrentou, Díaz parece ter a oportunidade de virar a página das dificuldades e voltar a sorrir.