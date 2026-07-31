Khalid Al-Ghamdi, ex-presidente do Al-Ahli, recebeu um novo apoio nas eleições da Federação Saudita de Futebol, devido à desistência surpreendente de um de seus concorrentes ao cargo.

Al-Ghamdi havia anunciado sua renúncia ao cargo de presidente do Al-Ahli, a fim de concorrer à presidência da Federação Saudita de Futebol, como sucessor de Yasser Al-Misehal, que renunciou após a eliminação da seleção da Copa do Mundo de 2026 na fase de grupos.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que Muaidh Al-Shehri, membro do conselho administrativo da Federação Saudita de Futebol, desistiu da ideia de concorrer ao cargo de presidente nas próximas eleições, um dia antes do encerramento do prazo de candidaturas.

O jornal esclareceu que Al-Shehri tomou essa decisão surpreendente após avaliar o cenário eleitoral de forma abrangente, tendo concluído que era necessário abrir espaço para novas lideranças assumirem o cargo no próximo período.

O membro do conselho administrativo da Federação Saudita de Futebol comunicou a decisão aos integrantes de sua chapa eleitoral nesta sexta-feira, mas ressaltou que poderá disputar as eleições em um dos próximos pleitos, quando o momento for adequado.

Segundo o "Asharq Al-Awsat", Al-Shehri era o candidato mais próximo de vencer a presidência da Federação Saudita de Futebol, já que contava com o apoio de 30 votos dos 49 da assembleia geral.

Assim, a disputa eleitoral ficou restrita em grande parte a Khalid Al-Ghamdi e Badr Al-Rzaiza, ex-presidente do clube Al-Qadisiyah, embora o jornal aponte o segundo como favorito a assumir o comando do futebol saudita durante os próximos quatro anos.

Vale lembrar que as eleições da Federação Saudita de Futebol serão realizadas no próximo dia 30 de agosto, com o objetivo de escolher o sucessor de Yasser Al-Misehal, que permaneceu no cargo por 7 anos completos.