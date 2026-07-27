A Liga Saudita Profissional revisou uma das decisões mais polémicas do último período, depois de ter decidido adiar a aplicação das disposições do artigo 13.1 do regulamento da competição, relativo à inscrição de jogadores jovens, numa medida que surgiu na sequência de uma ampla vaga de contestações que acompanharam o anúncio da nova regulamentação.

A Liga decidiu adiar a entrada em vigor do artigo que exige que a lista adicional de jogadores jovens seja composta apenas por jogadores sauditas ou nascidos no Reino, passando a sua aplicação a começar a partir da época 2028-2029, em vez da data anteriormente estabelecida.

A Liga esclareceu que a decisão surgiu do seu empenho no trabalho conjunto com os clubes, concedendo-lhes tempo suficiente para reorganizarem os seus planos de contratação, de forma alinhada com as políticas destinadas a desenvolver o futebol saudita e melhorar o ambiente competitivo.

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No seu comunicado, sublinhou que a alteração não representa um recuo nos objetivos do projeto, mas sim que concede aos clubes um período de transição que lhes permite adaptarem-se à nova regulamentação, mantendo a estabilidade da competição e sem prejudicar os seus planos técnicos e de investimento.

A Liga acrescentou que a atualização do regulamento visa, essencialmente, organizar as listas de jogadores e proteger o mecanismo de inscrição, além de apoiar a participação de jogadores sauditas e nascidos no país na equipa principal e nos escalões de formação, considerando isso um dos principais eixos para o desenvolvimento dos talentos nacionais.

A Liga concluiu reafirmando que a adoção do novo enquadramento temporal irá garantir uma aplicação mais eficaz da decisão e alcançar o equilíbrio entre os aspetos regulamentares e as necessidades dos clubes, servindo os objetivos de desenvolvimento da Liga Saudita a longo prazo.

Os últimos dias tinham sido marcados por um clima de rejeição e indignação por parte de alguns clubes em relação à Liga, antes de a decisão ser revertida.