O Barcelona estará representado no mais alto nível amanhã e depois de amanhã na 13ª cúpula da Euroliga de clubes, que será realizada no Lago de Como, na Itália.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presidente do Barça, chefiará a delegação do Barcelona ao final das contas, já que inicialmente havia pensado em delegar essa tarefa ao membro do conselho diretivo Sisco Pujol, chefe do departamento de basquete, e ao diretor executivo Xavi O'Callaghan.

No entanto, Laporta acabou decidindo liderar a delegação pessoalmente, dada a importância da reunião em que será tomada a decisão de aprovar a aquisição e compra da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA) sobre o campeonato da Euroliga, ou de continuar com o modelo atual. Laporta entra na cúpula com o objetivo de ouvir os debates e trocar opiniões antes de definir a posição final do Barcelona.

A essência da reunião é a seguinte: os clubes proprietários da Euroliga devem analisar as duas opções disponíveis. A primeira é permanecer na Euroliga, mantendo a gestão nas mãos dos clubes e aplicando o plano de trabalho.

Já a segunda é a fusão com a NBA: aceitar a melhor oferta financeira e administrativa disponível, com plena consciência de que essa opção significa abrir mão do controle absoluto sobre o campeonato e adotar o modelo de negócios americano.

Essa reunião tem o objetivo de dar voz aos proprietários a fim de construir confiança entre eles e abordar, de modo geral, estes três pontos principais ao longo do encontro:

- A transição da licença para a franquia comercial dos 13 proprietários.

- A avaliação das ofertas recebidas para ampliar o alcance da competição e o processo de aceitação de novas franquias.

- Devemos continuar as conversas com a Associação Nacional de Basquete Profissional dos Estados Unidos (NBA) ou abandoná-las e manter a gestão da Euroliga nas mãos dos clubes?

A decisão de Laporta de viajar à Itália vem motivada por um importante encontro que aconteceu nesta semana em Copenhague, à margem da reunião da Associação de Clubes Europeus de Futebol (EFC); ali ele se encontrou com o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, que visitou a Dinamarca para explicar aos presidentes dos clubes de futebol que possuem equipes de basquete de elite as vantagens e os investimentos do projeto da NBA na Europa.

Esse encontro reuniu os clubes Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, além do desejo da associação americana de convencer o Paris Saint-Germain e o Milan a aderir ao novo cenário.

Além disso, Joan Laporta tem uma visão abrangente e detalhada do projeto americano graças às suas consultas constantes com Pau Gasol, lenda do basquete espanhol, ex-jogador do Barcelona e astro histórico da NBA pelos Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks.

Projeto "NBA Europa": 12 cidades como alvo de investimento

O projeto "NBA Europa" se baseia em estabelecer presença em 12 grandes cidades europeias: Barcelona, Madri, Atenas, Roma, Milão, Londres, Paris, Berlim, Munique, Istambul, Manchester e Lyon, para formar o núcleo de uma liga composta por 16 equipes (às quais se somam outros 4 clubes por meio de ofertas competitivas).

A NBA busca com força incorporar os clubes gigantes do futebol à lista de seu projeto, dada a sua popularidade avassaladora em nível mundial e a sua ampla experiência de marketing no investimento e no desenvolvimento comercial de competições esportivas.

Por sua vez, o Barcelona aguarda o início da construção do novo Palau Blaugrana, com o clube reafirmando sua intenção de não impactar financeiramente o projeto Espai Barça.

Isso pode ser alcançado encarregando uma empresa de sua construção e, em contrapartida, de sua operação para sediar eventos por um período que varia entre 35 e 40 anos, mediante um acordo de concessão.

A adesão do Barcelona à liga americana de basquete profissional (NBA) na Europa será um fator de atração fundamental para os investidores interessados em construir o novo palau.

De qualquer forma, o Barcelona deseja ouvir todas as opiniões antes de tomar sua decisão final entre as ofertas da liga americana de basquete profissional (NBA) e da Euroliga.