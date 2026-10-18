Recordista Patrik Schick impõe a primeira derrota ao SC Freiburg e coloca o Bayern de Munique na liderança

Na derrota por 2 a 1 (1 a 1) para o Bayer Leverkusen, fora de casa, no duelo de destaque da Bundesliga, o Freiburg tropeçou pela primeira vez nesta temporada e deixou a liderança após apenas uma rodada.
Derry Scherhant (14), descoberta de Jürgen Klopp na seleção alemã, marcou para o Freiburg, que recebe no próximo domingo o Bayern de Munique, vencedor do confronto com o RB Leipzig por 6 a 1, em um duelo pela liderança. Ibrahim Maza (19) e Patrik Schick (76) viraram a partida e garantiram ao Leverkusen a quinta vitória consecutiva em jogos oficiais. Com isso, a equipe segue firme entre os primeiros colocados.
Depois de marcar um gol em cada uma das cinco primeiras partidas desta edição da Bundesliga, o artilheiro Schick balançou a rede também no sexto jogo. Ele se tornou o primeiro atacante da história do Bayer Leverkusen a alcançar a marca, superando Stefan Kießling e Dimitar Berbatov.
Por que os torcedores do SC Freiburg protestaram?
Após a vitória por 3 a 2 sobre o FK Jablonec pela Conference League, o técnico do SC Freiburg, Julian Schuster, voltou a mexer na equipe e escalou oito jogadores diferentes entre os titulares, incluindo os atletas de seleção Scherhant, Philipp Treu e Yannik Engelhardt. O técnico da seleção alemã, Klopp, acompanhou tudo atentamente da tribuna.
Antes disso, porém, torcedores do Freiburg provocaram uma interrupção de cinco minutos ao arremessar bolas de tênis. Com a ação, protestaram contra as exigências impostas aos torcedores visitantes na BayArena. A partida só pôde ser retomada depois de uma longa conversa entre os torcedores e Schuster.
E Klopp logo teve motivos para se impressionar. Scherhant concluiu sem dificuldade, de perto, uma jogada perfeita pelo lado direito de Treu e abriu o placar. A resposta do Bayer Leverkusen veio rapidamente: Schick deixou Maza livre com um passe de calcanhar, e o jogador da seleção argelina finalizou com precisão.
Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, vê assistência excepcional de Maza
Fora isso, as defesas concederam poucas oportunidades. As duas equipes, que voltarão a jogar por competições europeias no meio da semana, fizeram uma partida equilibrada. O Freiburg buscava controlar o jogo, enquanto o Leverkusen conseguia alguns contra-ataques perigosos. Na jogada mais promissora, porém, Afonso Moreira perdeu a bola ao tentar resolver sozinho. O lance começou com um passe errado de Jan-Niklas Beste, do Freiburg, que poderia ter custado caro (45).
O Sport-Club teve muito mais trabalho defensivo no segundo tempo. Facundo Medina (50) deu o primeiro aviso pelo Leverkusen, antes de a pressão aumentar quase a cada minuto. Enquanto o ataque do Freiburg, liderado por Scherhant, pouco produzia, Schick desperdiçou a melhor chance dos donos da casa (59).
Klopp sorria na tribuna, embora, na reta final, faltassem disposição e ideias às duas equipes após a semana de competições europeias. Isso mudou quando Schick, após uma assistência excepcional de Maza, marcou também em sua sexta partida na liga. Maza, que teve grande atuação, desperdiçou a chance de fazer o terceiro gol (84).