Recordista! Lucy Bronze integra a Seleção Mundial Feminina da FIFPRO pela nona vez

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A defensora do Chelsea e da Inglaterra Lucy Bronze consolidou seu status de lenda ao se tornar a primeira jogadora a ser escolhida para a Seleção Mundial Feminina da Fifpro em nove ocasiões. A experiente lateral lidera a forte presença de jogadoras da Inglaterra na equipe de prestígio, que reconhece as atletas de elite do futebol mundial ao longo do último ano.

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Bronze estabelece novo padrão de excelência

Bronze voltou a mostrar por que é considerada uma das maiores defensoras da história. Ao ser escolhida pela nona vez para a seleção mundial feminina da Fifpro, a estrela do Chelsea estabeleceu um novo patamar de longevidade e regularidade em atuações de nível mundial.

A jogadora de 35 anos não foi a única integrante da equipe de Sarina Wiegman a receber o reconhecimento de suas colegas. Bronze tem a companhia de Alex Greenwood, do Manchester City, na defesa, enquanto sua companheira de Chelsea Hannah Hampton ocupa a posição de goleira. A presença da Inglaterra se estende a outros setores do campo, com Ella Toone, do Manchester United, e a atacante Alessia Russo, do Arsenal, também garantindo vagas na seleção final.

Barcelona e estrelas da Liga F dominam

Embora a Inglaterra tenha conquistado várias vagas, o futebol espanhol continua a ter forte presença no cenário mundial. Aitana Bonmati, do Barcelona, e a estrela espanhola Alexia Putellas, que atualmente joga pelo London City Lionesses, são os principais nomes do meio-campo e mantêm seu status de principais organizadoras de jogo do futebol. A elas se juntam a defensora Mapi Leon, do London City Lionesses, e Irene Paredes, do Barcelona. Esta última volta à seleção de elite pela primeira vez desde 2017.

O retorno de Paredes após uma ausência de sete anos destaca a qualidade que ela mantém no centro da defesa espanhola. Fora das potências europeias, a atacante zambiana Barbra Banda, do Orlando Pride, é a única jogadora da seleção que atualmente não atua por um clube da Inglaterra ou da Espanha.

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Como funciona a escolha da seleção de elite

A seleção mundial da Fifpro é uma distinção única por ser o único prêmio global do futebol escolhido exclusivamente pelas jogadoras. A seleção foi definida pelos votos de 6.511 jogadoras profissionais de 64 países.

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Para serem elegíveis à votação, as jogadoras profissionais precisavam cumprir critérios específicos, incluindo ter disputado pelo menos 20 partidas no período entre 4 de agosto de 2025 e 16 de agosto de 2026.

O processo de votação da seleção mundial da Fifpro

A formação final segue uma estrutura tática específica, baseada nas escolhas das jogadoras. As votantes foram orientadas a escolher as três melhores em cada posição: goleira, defensora, meio-campista e atacante. A goleira, as três defensoras, as três meio-campistas e as três atacantes mais votadas foram incluídas automaticamente. A última vaga ficou com a jogadora de linha que recebeu mais votos entre as restantes, independentemente da posição.

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A seleção mundial feminina completa da Fifpro tem Hampton, do Chelsea, no gol, atrás de uma linha de quatro defensoras formada por Bronze, do Chelsea, Greenwood, do Manchester City, Leon, do London City Lionesses, e Paredes, do Barcelona. O meio-campo conta com a armadora Bonmati, do Barcelona, a estrela Putellas, do London City Lionesses, e Toone, do Manchester United. No ataque, estão a atacante zambiana Banda, do Orlando Pride, Claudia Pina, do Barcelona, e a atacante Alessia Russo, do Arsenal.