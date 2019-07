Recordista em contratações milionárias, PSG anuncia jogador que veio... de graça

Ander Herrera chegou sem custos junto ao Manchester United e reforça início tímido dos parisienses no mercado

Em meados de junho, o dono do , Nasser Al-Khelaifi, concedeu entrevista à France Football na qual esbravejou contra alguns de seus jogadores: “Eles não estão lá para agradar a si mesmos. E se eles não concordarem, as portas estão abertas. Tchau! Eu não quero mais comportamentos de estrelas”. Coincidentemente, menos de um mês depois o clube vê a sua maior contratação querendo sair, corre por fora para trazer alguns dos nomes mais badalados do mercado e anunciou jogadores que, apesar de bons, estão alinhados com o discurso de Al-Khelaifi: não são estrelas.

Contratado junto ao em 2017, por € 222 milhões recordes, para demonstrar o auge do poder de investimento do em seu sonho de ser grande no futebol europeu, Neymar quer voltar para o Barcelona. Os relatos são de que considera ter cometido um erro ao deixar o Camp Nou. Sua passagem pela capital francesa é marcada por lesões nas horas mais importantes e, também, de polêmicas. Outros dois veteranos estelares, o lateral-direito Daniel Alves e o goleiro Gianluigi Buffon, também deixaram Paris após o encerramento de seus vínculos contratuais.

A situação de Mbappé

Quem também ainda segue com o futuro em aberto é Kylian Mbappé, que chegou do ao PSG por € 130 milhões, terceiro maior valor já pago para ter um jogador. Campeão do mundo pela e cada vez mais valorizado, o veloz atacante de 20 anos surpreendeu ao dizer que pensava em deixar o PSG. Pedia mais protagonismo e responsabilidade. Quis ser mais valorizado. O apareceu como principal interessado, mas recentemente o prodígio francês indicou uma permanência.

Contratações pés no chão

Seguindo o discurso dito por Al-Khelaifi, o PSG ainda não fez grandes loucuras para fazer contratações. Os únicos dois reforços anunciados até o momento foram Pablo Sarabia, pagando € 18 milhões ao , e Ander Herrera, que chega sem custos depois que seu contrato expirou com o .

Investimentos baixos para o que o PSG nos acostumou recentemente. Considerando apenas os valores pagos, lógico. Polivalente em posições do meio e também ataque, Pablo Sarabia vem da melhor de suas nove temporadas no futebol espanhol. Foram 22 gols em 52 jogos, além de 15 assistências segundo a Opta Sports.

Já Ander Herrera foi um dos únicos pontos positivos em um Manchester United caótico desde a saída de Sir Alex Ferguson. E já havia demonstrado grande talento em um vice-campeão da em 2012. Dois excelentes reforços, mas que fogem da característica de estrela mundial e envolta em grandes valores em dinheiro – afinal de contas, duas das maiores contratações da história foram feitas pelo Paris.

Correndo por fora

Não que os parisienses não queiram trazer nomes dos mais famosos. Antoine Griezmann e De Ligt, por exemplo, estão no radar do PSG. Coutinho, em baixa no Barcelona, também é especulado. Entretanto, estão mais perto de Barcelona e , respectivamente, do que do Parque dos Príncipes.

Seja por ter colocado a culpa em algumas de suas estrelas pela decepcionante temporada anterior, ou porque grandes craques ainda preferem Barcelona ou Juventus em detrimento ao PSG, hoje o clube do Parque dos Príncipes vem implementando uma política nova em suas chegadas. Ao mesmo tempo em que vem sendo mais tímido no vai-e-vem do mercado.