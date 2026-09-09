O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, colocou o clube saudita no topo do futebol mundial, ao quebrar um recorde que resistia havia 87 anos.

O Al-Nassr recebeu o Abha, nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Aos 22 minutos de jogo, Ronaldo abriu o placar para o time da capital, ao desviar uma bola cruzada, lançada pelo brasileiro Ângelo em uma cobrança de escanteio, para dentro das redes com uma cabeçada.

Segundo os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, o Al-Nassr igualou a mais longa série de gols em um número consecutivo de partidas no campeonato nacional na história do futebol mundial, que estava registrada em nome do argentino River Plate.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

O clube argentino conseguiu marcar em 93 partidas consecutivas no campeonato nacional, entre os anos de 1936 e 1939, e esse recorde resistiu até ser quebrado pelo Al-Nassr após 87 anos.

O "clube mundial" chegou à marca de gols na 93ª partida consecutiva no Campeonato Saudita diante do Abha, depois de ter iniciado essa série no dia 8 de dezembro de 2023, durante a vitória sobre o Al-Riyadh por 4 a 1.

O Al-Nassr tem uma oportunidade de ouro para assumir isoladamente a liderança dessa série, quando visitar o Al-Khaleej, no próximo sábado, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.