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Ahmed Mansy

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Recorde que resistia há 87 anos é batido: Cristiano Ronaldo coloca o Al-Nassr no topo do futebol mundial

C. Ronaldo
Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
Atlético Tucumán x River Plate
Atlético Tucumán
River Plate
Campeonato Argentino
Portugal
Arábia Saudita
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"El Mundial" continua com seu hobby

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, colocou o clube saudita no topo do futebol mundial, ao quebrar um recorde que resistia havia 87 anos.

O Al-Nassr recebeu o Abha, nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Aos 22 minutos de jogo, Ronaldo abriu o placar para o time da capital, ao desviar uma bola cruzada, lançada pelo brasileiro Ângelo em uma cobrança de escanteio, para dentro das redes com uma cabeçada.

Segundo os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, o Al-Nassr igualou a mais longa série de gols em um número consecutivo de partidas no campeonato nacional na história do futebol mundial, que estava registrada em nome do argentino River Plate.

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O clube argentino conseguiu marcar em 93 partidas consecutivas no campeonato nacional, entre os anos de 1936 e 1939, e esse recorde resistiu até ser quebrado pelo Al-Nassr após 87 anos.

O "clube mundial" chegou à marca de gols na 93ª partida consecutiva no Campeonato Saudita diante do Abha, depois de ter iniciado essa série no dia 8 de dezembro de 2023, durante a vitória sobre o Al-Riyadh por 4 a 1.

O Al-Nassr tem uma oportunidade de ouro para assumir isoladamente a liderança dessa série, quando visitar o Al-Khaleej, no próximo sábado, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

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