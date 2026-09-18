Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Falko Blöding
Traduzido por

Recorde pulverizado! Harry Kane, do Bayern de Munique, bate contra o Union o próximo recorde da Bundesliga

Bayern de Munique x Union Berlin
Bayern de Munique
Union Berlin
Bundesliga
H. Kane

O astro atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, acrescentou mais uma marca histórica à sua ilustre coleção de recordes.

O capitão da seleção inglesa marcou, de pênalti, no jogo da Bundesliga do FCB, o gol que fez 2 a 0 aos 39 minutos. Para Kane, foi o 100º gol na elite do futebol alemão. Ninguém alcançou essa marca mais rápido do que Kane.

O jogador de 33 anos precisou de apenas 98 partidas para levar sua contagem de gols à casa dos três dígitos. O recorde anterior nessa estatística pertencia ao ex-jogador do Colônia Dieter Müller, que precisou de 129 jogos antes de atingir a marca de 100 gols na Bundesliga, em 25 de setembro de 1977.

Até o seu gol, Kane mal havia aparecido no duelo com os berlinenses e estava anulado dentro da área. Em seu nono toque na bola, ele bateu o pênalti com força, sem chances para o goleiro Frederik Rönnow, no canto esquerdo superior. Foi o segundo gol na temporada, na quarta rodada, do artilheiro das últimas três temporadas.

No total, desde sua transferência do Tottenham Hotspur no verão de 2023, Kane marcou 152 gols em 154 jogos pelo Bayern. Na lista histórica de artilheiros do recordista de títulos, o jogador de 33 anos já ocupa a sétima colocação.

O pênalti foi marcado após uma falta do lateral-esquerdo do Union, Tom Rothe, sobre o ponta-direita do Bayern, Michael Olise. Os dois travaram uma série de duelos. No lance em questão, o ex-jogador do Dortmund pisou no pé de Olise após um curto drible, e o árbitro Benjamin Brand apontou corretamente para a marca da cal.

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINGetty Images

Além de Kane, também marcaram no primeiro tempo contra os visitantes, que se mostraram perdidos, na Allianz Arena, Jamal Musiala (18') e Olise (43'). Ambos balançaram a rede com bonitos gols. A fome de gols de Kane, porém, ainda não estava saciada, e pouco depois do reinício ele cabeceou, de curta distância, um cruzamento açucarado de Olise para fazer 4 a 0 (54').

O reserva Ismael Saibari (70') e novamente Olise, com mais dois gols (73', 76'), elevaram o placar para 7 a 0.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google