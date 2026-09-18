O capitão da seleção inglesa marcou, de pênalti, no jogo da Bundesliga do FCB, o gol que fez 2 a 0 aos 39 minutos. Para Kane, foi o 100º gol na elite do futebol alemão. Ninguém alcançou essa marca mais rápido do que Kane.

O jogador de 33 anos precisou de apenas 98 partidas para levar sua contagem de gols à casa dos três dígitos. O recorde anterior nessa estatística pertencia ao ex-jogador do Colônia Dieter Müller, que precisou de 129 jogos antes de atingir a marca de 100 gols na Bundesliga, em 25 de setembro de 1977.

Até o seu gol, Kane mal havia aparecido no duelo com os berlinenses e estava anulado dentro da área. Em seu nono toque na bola, ele bateu o pênalti com força, sem chances para o goleiro Frederik Rönnow, no canto esquerdo superior. Foi o segundo gol na temporada, na quarta rodada, do artilheiro das últimas três temporadas.

No total, desde sua transferência do Tottenham Hotspur no verão de 2023, Kane marcou 152 gols em 154 jogos pelo Bayern. Na lista histórica de artilheiros do recordista de títulos, o jogador de 33 anos já ocupa a sétima colocação.

O pênalti foi marcado após uma falta do lateral-esquerdo do Union, Tom Rothe, sobre o ponta-direita do Bayern, Michael Olise. Os dois travaram uma série de duelos. No lance em questão, o ex-jogador do Dortmund pisou no pé de Olise após um curto drible, e o árbitro Benjamin Brand apontou corretamente para a marca da cal.

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Além de Kane, também marcaram no primeiro tempo contra os visitantes, que se mostraram perdidos, na Allianz Arena, Jamal Musiala (18') e Olise (43'). Ambos balançaram a rede com bonitos gols. A fome de gols de Kane, porém, ainda não estava saciada, e pouco depois do reinício ele cabeceou, de curta distância, um cruzamento açucarado de Olise para fazer 4 a 0 (54').

O reserva Ismael Saibari (70') e novamente Olise, com mais dois gols (73', 76'), elevaram o placar para 7 a 0.